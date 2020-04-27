في أعلى زيادة يومية.. مصر تسجل 248 إصابة بكورونا و20حالة وفاة

مجاهد: إجمالي الحالات 4782 إصابة من ضمنها 1236 حالة تم شفاؤها

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، في بيان لها تسجيل عدد كبير من الوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت 20 حالة وفاة جديدة و248 حالة مصابة بالفيروس القاتل.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم مصريون، لافتاً إلى وفاة 20 حالة جديدة.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنها الـ1236 متعافياً.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنها 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.