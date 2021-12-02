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تجارب الطفولة تدفع عشرينياً لخوض منافسات الإبل الظفر بالمركز الأول

"ابن حثلين" استثنى فردية تشجيعاً له

قادت مجموعة التجارب التي خاضها الشاب "متعب مبخوت الدوسري" البالغ من العمر 25 عاماً، ما بين ربح وخسارة، إلى النجاح في الاستثمار في عالم الإبل، والظفر بصفقة فردية حققت المركز الأول في شوط بكار فردي المفاريد المجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

وبدأ "الدوسري" رحلة الاستثمار في عالم الإبل، وعمره لم يتجاوز الثالثة عشر، خاض خلالها غِمار تجارب كانت كفيلة في صقل خبرته بمجال الإبل مكنته من التفوق وتحقيق النجاح، وكان آخرها التتويج بالمركز الأول بفرديته (المنتلة) التي وصلت قيمتها السوقية ثلاثة ملايين ريال.

وحظي فوز الشاب متعب الدوسري بتشجيع من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسِّس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، والذي أكد خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "الصياهد" أن البكرة "المنتلة" هي الوحيدة المستثناة، فليست للإيجار، وتذهب لمشتريها بنقاطها في الشداد تشجيعاً له.

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تجارب الطفولة تدفع عشرينياً لخوض منافسات الإبل الظفر بالمركز الأول
سبق

قادت مجموعة التجارب التي خاضها الشاب "متعب مبخوت الدوسري" البالغ من العمر 25 عاماً، ما بين ربح وخسارة، إلى النجاح في الاستثمار في عالم الإبل، والظفر بصفقة فردية حققت المركز الأول في شوط بكار فردي المفاريد المجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

وبدأ "الدوسري" رحلة الاستثمار في عالم الإبل، وعمره لم يتجاوز الثالثة عشر، خاض خلالها غِمار تجارب كانت كفيلة في صقل خبرته بمجال الإبل مكنته من التفوق وتحقيق النجاح، وكان آخرها التتويج بالمركز الأول بفرديته (المنتلة) التي وصلت قيمتها السوقية ثلاثة ملايين ريال.

وحظي فوز الشاب متعب الدوسري بتشجيع من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسِّس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، والذي أكد خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "الصياهد" أن البكرة "المنتلة" هي الوحيدة المستثناة، فليست للإيجار، وتذهب لمشتريها بنقاطها في الشداد تشجيعاً له.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
11:37 PM

تجارب الطفولة تدفع عشرينياً لخوض منافسات الإبل الظفر بالمركز الأول

"ابن حثلين" استثنى فردية تشجيعاً له

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مسلّم الهواملة - الرياض
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قادت مجموعة التجارب التي خاضها الشاب "متعب مبخوت الدوسري" البالغ من العمر 25 عاماً، ما بين ربح وخسارة، إلى النجاح في الاستثمار في عالم الإبل، والظفر بصفقة فردية حققت المركز الأول في شوط بكار فردي المفاريد المجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

وبدأ "الدوسري" رحلة الاستثمار في عالم الإبل، وعمره لم يتجاوز الثالثة عشر، خاض خلالها غِمار تجارب كانت كفيلة في صقل خبرته بمجال الإبل مكنته من التفوق وتحقيق النجاح، وكان آخرها التتويج بالمركز الأول بفرديته (المنتلة) التي وصلت قيمتها السوقية ثلاثة ملايين ريال.

وحظي فوز الشاب متعب الدوسري بتشجيع من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسِّس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين، والذي أكد خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "الصياهد" أن البكرة "المنتلة" هي الوحيدة المستثناة، فليست للإيجار، وتذهب لمشتريها بنقاطها في الشداد تشجيعاً له.

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