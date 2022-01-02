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جائزة الملك فيصل تستكمل تحضيرات إعلان أسماء الفائزين لعام 2022

الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.. وفي فروعها الأربعة

تعتزم جائزة الملك فيصل الإعلان عن أسماء الفائزين بدورتها الرابعة والأربعين في الخامس من شهر يناير الحالي، وذلك بعد إعلان الأمانة العامة للجائزة عن بدء اجتماعات لجان اختيار الفائزين للعام 1443 هـ/ 2022م في الثالث من شهر يناير لعام 2022، لاختيار الفائزين في أفرع الجائزة الأربعة "الدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم"، وتستمر حتى الخامس من شهر يناير 2022.

ومن المقرر أن يقوم رئيس هيئة جائزة الملك فيصل الأمير خالد الفيصل، وأمين عام الجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل بالإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الخمسة للعام 1443هـ/ 2022م، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بحضور أعضاء لجان الاختيار، وعدد من الضيوف والإعلاميين، وذلك بقاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية.

وكانت الأمانة العامة للجائزة قد أعلنت سابقًا عن موضوعات الدورة الرابعة والأربعين، والتي جاءت على النحو الآتي: موضوع "تراث الأندلس الإسلامي" لجائزة الدراسات الإسلامية، بينما جاءت "دراسات الأدب العربي باللغة الإنجليزية" موضوعًا لجائزة اللغة العربية والأدب، في حين تتناول جائزة الطب موضوع "تقنيات تعديل الجينات"، وتختصّ جائزة العلوم لهذا العام بموضوع "الرياضيّات"، كما تقبل الترشيحات من الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية، وتشترط أن يكون المرشح على قيد الحياة، وأن تكون أعماله المرشحة منشورة ومُثرية للمعرفة الإنسانية، علمًا بأنها لا تقبل الترشيحات الفردية أو ترشيحات الأحزاب السياسية.

فيما تعدّ جائزة خدمة الإسلام "تقديرية"، تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين فكريًّا، وعلميًّا، واجتماعيًّا من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع.

وتضم لجان اختيار الفائزين لهذا العام كوكبة من المتخصصين والعلماء والشخصيات البارزة، وهم خمسون عالمًا يمثلون 26 جنسية من مختلف بلدان العالم؛ لاختيار الفائزين في جميع الأفرع؛ وفقًا للضوابط التي وضعتها الأمانة العامة للجائزة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جائزة الملك فيصل تستكمل تحضيرات إعلان أسماء الفائزين لعام 2022
سبق

تعتزم جائزة الملك فيصل الإعلان عن أسماء الفائزين بدورتها الرابعة والأربعين في الخامس من شهر يناير الحالي، وذلك بعد إعلان الأمانة العامة للجائزة عن بدء اجتماعات لجان اختيار الفائزين للعام 1443 هـ/ 2022م في الثالث من شهر يناير لعام 2022، لاختيار الفائزين في أفرع الجائزة الأربعة "الدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم"، وتستمر حتى الخامس من شهر يناير 2022.

ومن المقرر أن يقوم رئيس هيئة جائزة الملك فيصل الأمير خالد الفيصل، وأمين عام الجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل بالإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الخمسة للعام 1443هـ/ 2022م، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بحضور أعضاء لجان الاختيار، وعدد من الضيوف والإعلاميين، وذلك بقاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية.

وكانت الأمانة العامة للجائزة قد أعلنت سابقًا عن موضوعات الدورة الرابعة والأربعين، والتي جاءت على النحو الآتي: موضوع "تراث الأندلس الإسلامي" لجائزة الدراسات الإسلامية، بينما جاءت "دراسات الأدب العربي باللغة الإنجليزية" موضوعًا لجائزة اللغة العربية والأدب، في حين تتناول جائزة الطب موضوع "تقنيات تعديل الجينات"، وتختصّ جائزة العلوم لهذا العام بموضوع "الرياضيّات"، كما تقبل الترشيحات من الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية، وتشترط أن يكون المرشح على قيد الحياة، وأن تكون أعماله المرشحة منشورة ومُثرية للمعرفة الإنسانية، علمًا بأنها لا تقبل الترشيحات الفردية أو ترشيحات الأحزاب السياسية.

فيما تعدّ جائزة خدمة الإسلام "تقديرية"، تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين فكريًّا، وعلميًّا، واجتماعيًّا من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع.

وتضم لجان اختيار الفائزين لهذا العام كوكبة من المتخصصين والعلماء والشخصيات البارزة، وهم خمسون عالمًا يمثلون 26 جنسية من مختلف بلدان العالم؛ لاختيار الفائزين في جميع الأفرع؛ وفقًا للضوابط التي وضعتها الأمانة العامة للجائزة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
05:49 PM

جائزة الملك فيصل تستكمل تحضيرات إعلان أسماء الفائزين لعام 2022

الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.. وفي فروعها الأربعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعتزم جائزة الملك فيصل الإعلان عن أسماء الفائزين بدورتها الرابعة والأربعين في الخامس من شهر يناير الحالي، وذلك بعد إعلان الأمانة العامة للجائزة عن بدء اجتماعات لجان اختيار الفائزين للعام 1443 هـ/ 2022م في الثالث من شهر يناير لعام 2022، لاختيار الفائزين في أفرع الجائزة الأربعة "الدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم"، وتستمر حتى الخامس من شهر يناير 2022.

ومن المقرر أن يقوم رئيس هيئة جائزة الملك فيصل الأمير خالد الفيصل، وأمين عام الجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل بالإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الخمسة للعام 1443هـ/ 2022م، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بحضور أعضاء لجان الاختيار، وعدد من الضيوف والإعلاميين، وذلك بقاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية.

وكانت الأمانة العامة للجائزة قد أعلنت سابقًا عن موضوعات الدورة الرابعة والأربعين، والتي جاءت على النحو الآتي: موضوع "تراث الأندلس الإسلامي" لجائزة الدراسات الإسلامية، بينما جاءت "دراسات الأدب العربي باللغة الإنجليزية" موضوعًا لجائزة اللغة العربية والأدب، في حين تتناول جائزة الطب موضوع "تقنيات تعديل الجينات"، وتختصّ جائزة العلوم لهذا العام بموضوع "الرياضيّات"، كما تقبل الترشيحات من الجامعات والهيئات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية، وتشترط أن يكون المرشح على قيد الحياة، وأن تكون أعماله المرشحة منشورة ومُثرية للمعرفة الإنسانية، علمًا بأنها لا تقبل الترشيحات الفردية أو ترشيحات الأحزاب السياسية.

فيما تعدّ جائزة خدمة الإسلام "تقديرية"، تُمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين فكريًّا، وعلميًّا، واجتماعيًّا من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع.

وتضم لجان اختيار الفائزين لهذا العام كوكبة من المتخصصين والعلماء والشخصيات البارزة، وهم خمسون عالمًا يمثلون 26 جنسية من مختلف بلدان العالم؛ لاختيار الفائزين في جميع الأفرع؛ وفقًا للضوابط التي وضعتها الأمانة العامة للجائزة.

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