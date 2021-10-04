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بالفيديو .. أمطارٌ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على "الطوال" و"الموسم"

تسببت بانقطاع الكهرباء عن معظم الشوارع الرئيسة.. و"المدني" يحذر

هطلت أمطارٌ غزيرة على محافظة الطوال ومركز الموسم مغرب اليوم الأحد صاحبها بعض الصواعق الرعدية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على معظم الشوارع الرئيسة بمركز الموسم ورصد مواطن في مقطع فيديو أثناء نزول الصواعق بمركز الموسم في حين أطلقت مديرية الدفاع المدني بجازان تحذيراتها للمواطنين بتوخِّي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار.

كما حذّرت المديرية من النزول إلى بطون الأودية في حالة جريان السيل، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، وقالت: "إن جميع فرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. أمطارٌ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على "الطوال" و"الموسم"
سبق

هطلت أمطارٌ غزيرة على محافظة الطوال ومركز الموسم مغرب اليوم الأحد صاحبها بعض الصواعق الرعدية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على معظم الشوارع الرئيسة بمركز الموسم ورصد مواطن في مقطع فيديو أثناء نزول الصواعق بمركز الموسم في حين أطلقت مديرية الدفاع المدني بجازان تحذيراتها للمواطنين بتوخِّي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار.

كما حذّرت المديرية من النزول إلى بطون الأودية في حالة جريان السيل، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، وقالت: "إن جميع فرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول".

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
12:04 AM

بالفيديو .. أمطارٌ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على "الطوال" و"الموسم"

تسببت بانقطاع الكهرباء عن معظم الشوارع الرئيسة.. و"المدني" يحذر

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عمر عريبي - جازان
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2,849

هطلت أمطارٌ غزيرة على محافظة الطوال ومركز الموسم مغرب اليوم الأحد صاحبها بعض الصواعق الرعدية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على معظم الشوارع الرئيسة بمركز الموسم ورصد مواطن في مقطع فيديو أثناء نزول الصواعق بمركز الموسم في حين أطلقت مديرية الدفاع المدني بجازان تحذيراتها للمواطنين بتوخِّي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار.

كما حذّرت المديرية من النزول إلى بطون الأودية في حالة جريان السيل، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، وقالت: "إن جميع فرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج عن الأمطار والسيول".

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