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وفاة مخرج مسلسل "باب الحارة" إثر أزمة صحية طارئة

صباح اليوم وعن عمر ناهز الـ66 عامًا

غَيَّب الموتُ صباح يوم السبت، المخرج السوري بسام الملا عن عمر ناهز الـ66 عامًا؛ إثر أزمة صحية طارئة.

ونَعَت نقابة الفنانين الراحل الملا الذي يُعتبر عرابَ بيئة الدراما الشامية، والتي انطلقت مع عمله الأول مسلسل "أيام شامية"، تلته أعمال عديدة من: (الخوالي، وليالي الصاحية، ثم عمله الأشهر باب الحارة).

وينتمي "الملا" إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا، وأشقاؤه المخرجون مؤمن وبشار الملا.

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ بدأ "الملا" مسيرته كمساعد مخرج في مسلسل "تجارب عائلية" مع الراحل علاء الدين كوكش، ثم مخرجًا منفذًا في "حصاد السنين"، ليكون مسلسله الأول إخراجًا "الخشخاش"، ثم تلته أعمال حُفرت في ذاكرة الناس مثل "كان يا ما كان" و"العبابيد" وكان عمله الأخير "سوق الحرير" الذي عُرِض على الشاشات العام الماضي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

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وفاة مخرج مسلسل "باب الحارة" إثر أزمة صحية طارئة
سبق

غَيَّب الموتُ صباح يوم السبت، المخرج السوري بسام الملا عن عمر ناهز الـ66 عامًا؛ إثر أزمة صحية طارئة.

ونَعَت نقابة الفنانين الراحل الملا الذي يُعتبر عرابَ بيئة الدراما الشامية، والتي انطلقت مع عمله الأول مسلسل "أيام شامية"، تلته أعمال عديدة من: (الخوالي، وليالي الصاحية، ثم عمله الأشهر باب الحارة).

وينتمي "الملا" إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا، وأشقاؤه المخرجون مؤمن وبشار الملا.

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ بدأ "الملا" مسيرته كمساعد مخرج في مسلسل "تجارب عائلية" مع الراحل علاء الدين كوكش، ثم مخرجًا منفذًا في "حصاد السنين"، ليكون مسلسله الأول إخراجًا "الخشخاش"، ثم تلته أعمال حُفرت في ذاكرة الناس مثل "كان يا ما كان" و"العبابيد" وكان عمله الأخير "سوق الحرير" الذي عُرِض على الشاشات العام الماضي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
03:03 PM

وفاة مخرج مسلسل "باب الحارة" إثر أزمة صحية طارئة

صباح اليوم وعن عمر ناهز الـ66 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,416

غَيَّب الموتُ صباح يوم السبت، المخرج السوري بسام الملا عن عمر ناهز الـ66 عامًا؛ إثر أزمة صحية طارئة.

ونَعَت نقابة الفنانين الراحل الملا الذي يُعتبر عرابَ بيئة الدراما الشامية، والتي انطلقت مع عمله الأول مسلسل "أيام شامية"، تلته أعمال عديدة من: (الخوالي، وليالي الصاحية، ثم عمله الأشهر باب الحارة).

وينتمي "الملا" إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا، وأشقاؤه المخرجون مؤمن وبشار الملا.

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ بدأ "الملا" مسيرته كمساعد مخرج في مسلسل "تجارب عائلية" مع الراحل علاء الدين كوكش، ثم مخرجًا منفذًا في "حصاد السنين"، ليكون مسلسله الأول إخراجًا "الخشخاش"، ثم تلته أعمال حُفرت في ذاكرة الناس مثل "كان يا ما كان" و"العبابيد" وكان عمله الأخير "سوق الحرير" الذي عُرِض على الشاشات العام الماضي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

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