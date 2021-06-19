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"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط

تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد المدنيين يمثل جرائم حرب

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط.


وأكد "التحالف"، أن تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد المدنيين يمثل جرائم حرب.

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"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط
سبق

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط.


وأكد "التحالف"، أن تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد المدنيين يمثل جرائم حرب.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
05:25 PM

"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط

تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد المدنيين يمثل جرائم حرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,782

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط.


وأكد "التحالف"، أن تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد المدنيين يمثل جرائم حرب.

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