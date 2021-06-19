"التحالف": الدفاعات الجوية تعترض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط.
وأكد "التحالف"، أن تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد المدنيين يمثل جرائم حرب.
أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط.
وأكد "التحالف"، أن تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد المدنيين يمثل جرائم حرب.
أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط.
وأكد "التحالف"، أن تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد المدنيين يمثل جرائم حرب.
أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط.
وأكد "التحالف"، أن تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد المدنيين يمثل جرائم حرب.