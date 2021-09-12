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الأمن العام: غرامة مالية لمن يدخل الحرم المكي لأداء العمرة أو الصلاة دون تصريح

تصل قيمتها إلى 10 آلاف ريال

حذر جهاز الأمن العام في وزارة الداخلية، من مخالفات التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي.

وقال، إنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون الحصول على تصريح.

وأوضح أنه سيتم تغريم كل من يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة بغرامة قدرها ألف ريال، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في فرض مخالفات التجمعات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً للإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي وساحاته.

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الأمن العام: غرامة مالية لمن يدخل الحرم المكي لأداء العمرة أو الصلاة دون تصريح
سبق

حذر جهاز الأمن العام في وزارة الداخلية، من مخالفات التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي.

وقال، إنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون الحصول على تصريح.

وأوضح أنه سيتم تغريم كل من يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة بغرامة قدرها ألف ريال، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في فرض مخالفات التجمعات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً للإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي وساحاته.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
05:56 PM

الأمن العام: غرامة مالية لمن يدخل الحرم المكي لأداء العمرة أو الصلاة دون تصريح

تصل قيمتها إلى 10 آلاف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر جهاز الأمن العام في وزارة الداخلية، من مخالفات التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي.

وقال، إنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون الحصول على تصريح.

وأوضح أنه سيتم تغريم كل من يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة بغرامة قدرها ألف ريال، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في فرض مخالفات التجمعات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً للإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي وساحاته.

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