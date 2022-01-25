"السبيعي" يرعى حفل برنامج "أداة" في "صحة الطائف" ويكرم المتميزين

"الزائدي": البرنامج يوحد مؤشرات الأداء الصحية لتقديم رعاية أفضل للمرضى

قام وكيل محافظة الطائف، ناصر بن حمود السبيعي, بتكريم المتميزين في برنامج "أداء" في الحفل الذي أقامته الشؤون الصحية بمناسبة يوم أداء السنوي .

وكان "السبيعي" قد دشن المعرض المصاحب الذي احتوى على مجموعة من برامج أداء التي تم تطبيقها في المستشفيات الحكومية والخاصة, مما ساهم في رفع مستوى المنافسة البنّاءة ,وتطوير الأداء ,ووضع خطط للتحسين المستمر في هذا الجانب.

كما استمع "السبيعي" إلى شرح مفصل من القائمين عن الأهداف المختلفة وآلية عمل البرنامج ودوره في الارتقاء بالأداء في المرافق الصحية.

فيما أكد الدكتور فواز الزائدي مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة على أهمية البرنامج الذي يمهد الطريق أمام تحقيق الأهداف الصحية وفق رؤية المملكة 2030, مشيراً إلى أن البرنامج يسهم في توحيد مؤشرات الأداء الرئيسة التي يتم قياسها وعرضها عبر لوحة تحكم، من شأنها أن تساعد الإدارة على مراقبة الأداء، واستنتاج مواطن التحسين واتخاذ قرارات من شأنها أن تساعد في تقديم رعاية أفضل وأكثر أماناً وفعالية للمرضى والمواطنين .

و تضمن الحفل عرض فيلم يحكي آلية عمل البرنامج وإسهاماته المختلفة في جميع الجوانب.

قام "السبيعي" في الختام بتسليم الشهادات والدروع على الجهات والأفراد المكرمين.