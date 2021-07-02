﻿بحضور المسحل.. تدشين الملعب المصغر لكرة القدم في مخيم الزعتري بالأردن

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم الخميس، الملعب المصغر لكرة القدم في مخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية وذلك بحضور مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.



ورفع المسحل في تصريح إعلامي شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعمه واهتمامه بمثل هذه المشاريع الإنسانية، وإلى سفير المملكة بالأردن على حفاوة الاستقبال ولمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممثلاً بسعادة الدكتور عقيل الغامدي وفريق عمل المركز في الأردن لتنظيم الزيارة والتدشين وكافة الترتيبات.



وأكد رئيس الاتحاد السعودي أن العمل الإنساني هو نهج متواصل للمملكة العربية السعودية نستمده من مبادرات وعطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، مؤكداً أن مشاركة الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا الإطار يُعد واجباً وطنياً ومحفزاً للعديد من المشاركات القادمة وتجسيد عمق العمل التكاملي لكافة القطاعات المساهمة في إبراز صورة العمل الإنساني السعودي.



وأوضح المسحل: "اليوم تم تدشين ملعب مصغر للمواهب الكروية بالمخيم وسنسهم في تعزيز ذلك بدراسة إنشاء دوري كروي للمواهب ودعمهم والتفكير بإنشاء أكاديمية تتوافق مع ظروف المكان وتكون قادرة على إبراز مواهب كرة القدم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا يعد جزءاً من رسالتنا الكروية الإنسانية التي تشرفنا بتقديمها بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة".