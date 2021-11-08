نزيف الدماء لم يجف.. تطويق "سفاح قنا" بـ5 أجهزة رصد والأهالي يستبشرون

عشرات الحوادث بينها 3 في أسبوع ورَصَدتها "سبق".. لم تَسلم منه أسرة كاملة

استبشر أهالي قنا، صباح اليوم، خيرًا بعد أن تفاجأوا بتركيب قرابة 5 أجهزة للرصد الآلي للسرعة "ساهر"، على طريق "رعلة قنا" المؤدي إلى محايل عسير، الذي ذهب ضحيته عشرات الأبرياء في أوقات سابقة، آخرها وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين من أسرة واحدة (زوج وزوجة وأبنائهما) قبل 3 أيام.

فجنبات هذا الطريق تحكي قصصًا من الحزن، فكم يَتّم من طفل، وكم رمّل من امرأة، وكم ذرفت دمعة أب وأم على فلذة كبد ضحاياه بالجملة، كل عابر معه له قصة ألم وفقد غالٍ، سيل الدماء مشهد اعتاد عليه عابروه.

وكان الطريق قد شهد خلال الأسبوع الماضي ثلاثة حوادث متتالية، الأول لشابين اصطدمت مركبتهما بجمل سائب وسط الطريق ليلًا واقتصرت الأضرار على المركبة، ليعقبه في الليلة التي تليها تصادم 4 مركبات نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين من عائلة واحدة بإصابات متفرقة نُقلوا على إثرها إلى مستشفى محايل العام؛ ليخلفه في الليلة التي تليها انقلاب مركبة نجا قائدها.

ونقلت "سبق" ذلك في ثلاثة تقارير الأول بعنوان "نجاة شابين اصطدمت مركبتهما بجمل سائب على طريق "رعلة قنا"، والثاني بعنوان "مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم 4 سيارات بطريق "رعلة قنا"، والثالث بعنوان "لليلة الثالثة على التوالي.. استمرار مسلسل الحوادث بطريق "رعلة قنا".

وكان الأهالي ومرتادو الطريق قد طالبوا في حينها، عبر "سبق"، الجهات المختصة بسرعة وقف نزيف الدماء، وإيجاد الحلول التي تضمن كبح جماح هذا السفاح الذي يهدد أرواح الأبرياء جراء ضيقه ومنعطفاته الخطيرة وكثرة الجمال السائبة التي تعبره باستمرار إلى جانب تهور السائقين.