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"حمدالله "و"البليهي" يثيران الجدل في الشارع الرياضي .. والأخير يعلق

رغم العلاقة المتوترة بين النصر والهلال

أثارت صورة انتشرت ،اليوم الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع بين مدافع فريق الهلال علي آل بليهي مع مهاجم النصر السابق المغربي عبد الرزاق حمد الله في أحد مجمعات الأنشطة التجارية بالعاصمة الرياض الجدل في الشارع الرياضي .

ونشر مدافع الهلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أرفقه بصورة تجمعه مع عبد الرزاق حمدالله، جاء فيها:" التنافس والشراسة والقتال لأجل الشعار وقت المباراة، صفة لابد أن يتسم بها اللاعب ".

وأضاف:" لكن ما تعلمته في الهلال وبيئته ألا تؤثر هذه الصفات على احترام الآخرين فهي مجرد كرة قدم".

وأثارت الصورة استغراب جماهير النصر حيث ربطها العديد من المتابعين بإمكانية انتقال المهاجم عبد الرزاق حمدالله للغريم التقليدي الهلال في الانتقالات الشتوية خصوصاً وأن اللاعب المغربي لم يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي منذ فسخ النادي لعقده يوم الأربعاء الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"حمدالله "و"البليهي" يثيران الجدل في الشارع الرياضي .. والأخير يعلق
سبق

أثارت صورة انتشرت ،اليوم الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع بين مدافع فريق الهلال علي آل بليهي مع مهاجم النصر السابق المغربي عبد الرزاق حمد الله في أحد مجمعات الأنشطة التجارية بالعاصمة الرياض الجدل في الشارع الرياضي .

ونشر مدافع الهلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أرفقه بصورة تجمعه مع عبد الرزاق حمدالله، جاء فيها:" التنافس والشراسة والقتال لأجل الشعار وقت المباراة، صفة لابد أن يتسم بها اللاعب ".

وأضاف:" لكن ما تعلمته في الهلال وبيئته ألا تؤثر هذه الصفات على احترام الآخرين فهي مجرد كرة قدم".

وأثارت الصورة استغراب جماهير النصر حيث ربطها العديد من المتابعين بإمكانية انتقال المهاجم عبد الرزاق حمدالله للغريم التقليدي الهلال في الانتقالات الشتوية خصوصاً وأن اللاعب المغربي لم يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي منذ فسخ النادي لعقده يوم الأربعاء الماضي.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
09:07 PM

"حمدالله "و"البليهي" يثيران الجدل في الشارع الرياضي .. والأخير يعلق

رغم العلاقة المتوترة بين النصر والهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثارت صورة انتشرت ،اليوم الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع بين مدافع فريق الهلال علي آل بليهي مع مهاجم النصر السابق المغربي عبد الرزاق حمد الله في أحد مجمعات الأنشطة التجارية بالعاصمة الرياض الجدل في الشارع الرياضي .

ونشر مدافع الهلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أرفقه بصورة تجمعه مع عبد الرزاق حمدالله، جاء فيها:" التنافس والشراسة والقتال لأجل الشعار وقت المباراة، صفة لابد أن يتسم بها اللاعب ".

وأضاف:" لكن ما تعلمته في الهلال وبيئته ألا تؤثر هذه الصفات على احترام الآخرين فهي مجرد كرة قدم".

وأثارت الصورة استغراب جماهير النصر حيث ربطها العديد من المتابعين بإمكانية انتقال المهاجم عبد الرزاق حمدالله للغريم التقليدي الهلال في الانتقالات الشتوية خصوصاً وأن اللاعب المغربي لم يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي منذ فسخ النادي لعقده يوم الأربعاء الماضي.

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