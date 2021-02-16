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"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بلغ إجمالي الإصابات بتونس 223,549 والوفيات 7575 شخصًا

سجلت تونس 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و31 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس الاثنين، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,549 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7575 وفاة.

وفي الجزائر بلغت الإصابات الجديدة 183 إصابة و4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 110894 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 169 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2943 شخصًا.

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"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

سجلت تونس 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و31 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس الاثنين، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,549 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7575 وفاة.

وفي الجزائر بلغت الإصابات الجديدة 183 إصابة و4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 110894 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 169 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2943 شخصًا.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
01:14 AM

"كورونا" يصيب 305 تونسي و183 جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

بلغ إجمالي الإصابات بتونس 223,549 والوفيات 7575 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت تونس 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و31 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان لها أمس الاثنين، بأن إجمالي عدد الإصابات بلغ 223,549 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7575 وفاة.

وفي الجزائر بلغت الإصابات الجديدة 183 إصابة و4 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 110894 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 169 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2943 شخصًا.

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