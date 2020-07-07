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قفزة قياسية.. 6.5 مليون وظيفة خلال شهر في الولايات المتحدة

تراجع تسريح العمال مع إعادة فتح الشركات

قفز التوظيف في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في مايو (أيار)، وتراجعت تسريحات العمال مع إعادة فتح الشركات، لكن بوادر التحسن في سوق العمل عكًر صفوها قفزة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 أجبرت بعض المشاريع على الإغلاق مجددًا.

وأوضحت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، في تقريرها الشهري أن التوظيف تسارع بمقدار 2.4 مليون وظيفة إلى 6.5 مليون، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الحكومة الاحتفاظ بسجلات في عام 2000، وفقاً لـ"رويترز".

وتراجعت تسريحات العمال في أمريكا بمقدار 5.9 مليون إلى 1.8 مليون في مايو، مع تراجع معدلها إلى 1.4 بالمئة من 5.9 بالمئة في أبريل (نيسان) الماضي، وكان معدل تسريحات العمال قد سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 7.6 بالمئة في مارس (آذار).

ويأتي التقرير في أعقاب أنباء يوم الجمعة الماضي بأن أكبر اقتصاد في العالم أوجد عددًا قياسيًا من الوظائف بلغ 4.8 مليون في يونيو (حزيران)، وتتعافى الوظائف خارج القطاع الزراعي بعد هبوط تاريخي بلغ 20.787 مليون في أبريل مع تضرر سوق العمل من إغلاق الشركات في منتصف مارس لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

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قفزة قياسية.. 6.5 مليون وظيفة خلال شهر في الولايات المتحدة
سبق

قفز التوظيف في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في مايو (أيار)، وتراجعت تسريحات العمال مع إعادة فتح الشركات، لكن بوادر التحسن في سوق العمل عكًر صفوها قفزة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 أجبرت بعض المشاريع على الإغلاق مجددًا.

وأوضحت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، في تقريرها الشهري أن التوظيف تسارع بمقدار 2.4 مليون وظيفة إلى 6.5 مليون، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الحكومة الاحتفاظ بسجلات في عام 2000، وفقاً لـ"رويترز".

وتراجعت تسريحات العمال في أمريكا بمقدار 5.9 مليون إلى 1.8 مليون في مايو، مع تراجع معدلها إلى 1.4 بالمئة من 5.9 بالمئة في أبريل (نيسان) الماضي، وكان معدل تسريحات العمال قد سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 7.6 بالمئة في مارس (آذار).

ويأتي التقرير في أعقاب أنباء يوم الجمعة الماضي بأن أكبر اقتصاد في العالم أوجد عددًا قياسيًا من الوظائف بلغ 4.8 مليون في يونيو (حزيران)، وتتعافى الوظائف خارج القطاع الزراعي بعد هبوط تاريخي بلغ 20.787 مليون في أبريل مع تضرر سوق العمل من إغلاق الشركات في منتصف مارس لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
07:31 PM

قفزة قياسية.. 6.5 مليون وظيفة خلال شهر في الولايات المتحدة

تراجع تسريح العمال مع إعادة فتح الشركات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفز التوظيف في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في مايو (أيار)، وتراجعت تسريحات العمال مع إعادة فتح الشركات، لكن بوادر التحسن في سوق العمل عكًر صفوها قفزة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 أجبرت بعض المشاريع على الإغلاق مجددًا.

وأوضحت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، في تقريرها الشهري أن التوظيف تسارع بمقدار 2.4 مليون وظيفة إلى 6.5 مليون، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الحكومة الاحتفاظ بسجلات في عام 2000، وفقاً لـ"رويترز".

وتراجعت تسريحات العمال في أمريكا بمقدار 5.9 مليون إلى 1.8 مليون في مايو، مع تراجع معدلها إلى 1.4 بالمئة من 5.9 بالمئة في أبريل (نيسان) الماضي، وكان معدل تسريحات العمال قد سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 7.6 بالمئة في مارس (آذار).

ويأتي التقرير في أعقاب أنباء يوم الجمعة الماضي بأن أكبر اقتصاد في العالم أوجد عددًا قياسيًا من الوظائف بلغ 4.8 مليون في يونيو (حزيران)، وتتعافى الوظائف خارج القطاع الزراعي بعد هبوط تاريخي بلغ 20.787 مليون في أبريل مع تضرر سوق العمل من إغلاق الشركات في منتصف مارس لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

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