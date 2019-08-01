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تحتضنه السعودية لأول مرة في التاريخ.. 200 دراج يسجلون في منافسات رالي داكار 2020

عدد المشاركين أكبر من نسخة "البيرو 2019"

أعلن الحساب الرسمي لرالي داكار على موقع "تويتر"، اليوم (الخميس)؛ أن أكثر من 200 درّاج في فئتي الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن ورُباعية العجلات "كوادز" سجَّلوا أسماءهم للمُنافسة في رالي داكار 2020.

وأفاد الحساب بأن جميع الفرق المصنعية ستكون حاضرةً في هذا الرالي، ولا تكاد تطيق صبرًا لخوض التحدّي.

ويعدّ عدد المشاركين في "داكار 2020" أكبر من الرقم المسجل في "داكار 2019" الذي أقيم في دولة البيرو، وكذلك الأعوام السابقة.

وأقيمت النسخة الأولى من رالي باريس - داكار عام 1978، ونظم بين أوروبا وشمال أفريقيا حتى عام 2007، قبل انتقاله إلى قارة أمريكا الجنوبية.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في السعودية ومنظمو رالي داكار العالمي؛ قد كشفوا النقاب في أوائل أبريل (نيسان) الماضي عن تفاصيل تاريخ جديد للرالي سيكتب عبر إقامته في السعودية للمرة الأولى في التاريخ، بدءًا من عام 2020.

وتحدّث رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن الشراكة مع مجموعة "أيه أس أو" المنظمة للرالي، قائلًا: "هذه الشراكة ستمتدّ إلى عشر سنوات؛ فنحن نريد للعالم أن يرى صحراء المملكة الخلّابة التي تنتظر سرد روايات المغامرة، وأن يتم التعرف أكثر على شعب المملكة الطيب والمضياف الذي يتطلع لاستقبال العالم، وأن يشهد على أمن وأمان واحترافية المملكة التي تضعها في مصافّ أبرز مستضيفي الأحداث الرياضية العالمية".

وأضاف: "نريد لهذه الشراكة أن تكون بداية تاريخ جديد لرالي داكار، الذي تصدّر قائمة الراليات لأربعين عامًا في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وسيكتب أولى كلمات فصل جديد في قارة آسيا، وتبدأ صفحاته الناصعة في المملكة العربية السعودية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحتضنه السعودية لأول مرة في التاريخ.. 200 دراج يسجلون في منافسات رالي داكار 2020
سبق

أعلن الحساب الرسمي لرالي داكار على موقع "تويتر"، اليوم (الخميس)؛ أن أكثر من 200 درّاج في فئتي الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن ورُباعية العجلات "كوادز" سجَّلوا أسماءهم للمُنافسة في رالي داكار 2020.

وأفاد الحساب بأن جميع الفرق المصنعية ستكون حاضرةً في هذا الرالي، ولا تكاد تطيق صبرًا لخوض التحدّي.

ويعدّ عدد المشاركين في "داكار 2020" أكبر من الرقم المسجل في "داكار 2019" الذي أقيم في دولة البيرو، وكذلك الأعوام السابقة.

وأقيمت النسخة الأولى من رالي باريس - داكار عام 1978، ونظم بين أوروبا وشمال أفريقيا حتى عام 2007، قبل انتقاله إلى قارة أمريكا الجنوبية.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في السعودية ومنظمو رالي داكار العالمي؛ قد كشفوا النقاب في أوائل أبريل (نيسان) الماضي عن تفاصيل تاريخ جديد للرالي سيكتب عبر إقامته في السعودية للمرة الأولى في التاريخ، بدءًا من عام 2020.

وتحدّث رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن الشراكة مع مجموعة "أيه أس أو" المنظمة للرالي، قائلًا: "هذه الشراكة ستمتدّ إلى عشر سنوات؛ فنحن نريد للعالم أن يرى صحراء المملكة الخلّابة التي تنتظر سرد روايات المغامرة، وأن يتم التعرف أكثر على شعب المملكة الطيب والمضياف الذي يتطلع لاستقبال العالم، وأن يشهد على أمن وأمان واحترافية المملكة التي تضعها في مصافّ أبرز مستضيفي الأحداث الرياضية العالمية".

وأضاف: "نريد لهذه الشراكة أن تكون بداية تاريخ جديد لرالي داكار، الذي تصدّر قائمة الراليات لأربعين عامًا في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وسيكتب أولى كلمات فصل جديد في قارة آسيا، وتبدأ صفحاته الناصعة في المملكة العربية السعودية".

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
06:23 PM

تحتضنه السعودية لأول مرة في التاريخ.. 200 دراج يسجلون في منافسات رالي داكار 2020

عدد المشاركين أكبر من نسخة "البيرو 2019"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الحساب الرسمي لرالي داكار على موقع "تويتر"، اليوم (الخميس)؛ أن أكثر من 200 درّاج في فئتي الدرّاجات النارية ذات العجَلَتَيْن ورُباعية العجلات "كوادز" سجَّلوا أسماءهم للمُنافسة في رالي داكار 2020.

وأفاد الحساب بأن جميع الفرق المصنعية ستكون حاضرةً في هذا الرالي، ولا تكاد تطيق صبرًا لخوض التحدّي.

ويعدّ عدد المشاركين في "داكار 2020" أكبر من الرقم المسجل في "داكار 2019" الذي أقيم في دولة البيرو، وكذلك الأعوام السابقة.

وأقيمت النسخة الأولى من رالي باريس - داكار عام 1978، ونظم بين أوروبا وشمال أفريقيا حتى عام 2007، قبل انتقاله إلى قارة أمريكا الجنوبية.

وكانت الهيئة العامة للرياضة في السعودية ومنظمو رالي داكار العالمي؛ قد كشفوا النقاب في أوائل أبريل (نيسان) الماضي عن تفاصيل تاريخ جديد للرالي سيكتب عبر إقامته في السعودية للمرة الأولى في التاريخ، بدءًا من عام 2020.

وتحدّث رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن الشراكة مع مجموعة "أيه أس أو" المنظمة للرالي، قائلًا: "هذه الشراكة ستمتدّ إلى عشر سنوات؛ فنحن نريد للعالم أن يرى صحراء المملكة الخلّابة التي تنتظر سرد روايات المغامرة، وأن يتم التعرف أكثر على شعب المملكة الطيب والمضياف الذي يتطلع لاستقبال العالم، وأن يشهد على أمن وأمان واحترافية المملكة التي تضعها في مصافّ أبرز مستضيفي الأحداث الرياضية العالمية".

وأضاف: "نريد لهذه الشراكة أن تكون بداية تاريخ جديد لرالي داكار، الذي تصدّر قائمة الراليات لأربعين عامًا في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وسيكتب أولى كلمات فصل جديد في قارة آسيا، وتبدأ صفحاته الناصعة في المملكة العربية السعودية".

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