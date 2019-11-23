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رئيس الوزراء الألباني يهدي ولي العهد كتابًا.. ماذا يحتوي؟

أثناء حضوره انطلاقة فورميلا إي في الدرعية

أهدى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كتابه الفني "Work"، الذي يتضمن مجموعة من أبرز رسوماته وأعماله الفنية التي شكّلت جزءًا من حياته اليومية، وذلك أثناء حضوره انطلاقة منافسات فورميلا إي في الدرعية.

وعُرف عن "راما" حبه للفن والرسم، بالرغم من انشغاله بعمله السياسي؛ إذ لا تنفصل حياته الفنية عن السياسية؛ فقد اعتاد أثناء المكالمات الهاتفية، والاجتماعات، عمل رسومات وألوان مائية على نسخ من جداول أعماله، والمسودات، والقصاصات.

ويشكِّل الفن الذي ينتجه مجلة مجردة، وسِجلاً حيًّا للحياة السياسية والتوترات اليومية بين السلطة والفن.

ويحتوي الكتاب الذي نُشر مؤخرًا على رسومات ومنحوتات من السيراميك، كما يتألف من أكثر من 700 من رسومات "راما"، إلى جانب مقالات عن أعماله، وحوار أُجري معه.

وغرد وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود معلقًا على الإهداء الرقيق: "في الدرعية التاريخية، رئيس الوزراء الألباني والفنان إيدي راما يهدي قائد نهضتنا الثقافية كتابه Work الذي يضم مجموعة من أعماله".

فيما غرد رئيس الوزراء والفنان الألباني مشيرًا إلى لقائه بولي العهد، وقال: "في الرياض مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة التقدم المحرز في بعض الاستثمارات المهمة في السياحة والبنية التحتية والثقافة".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء الألباني إيدي راما موسم الدرعية فورمولا إي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الوزراء الألباني يهدي ولي العهد كتابًا.. ماذا يحتوي؟
سبق

أهدى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كتابه الفني "Work"، الذي يتضمن مجموعة من أبرز رسوماته وأعماله الفنية التي شكّلت جزءًا من حياته اليومية، وذلك أثناء حضوره انطلاقة منافسات فورميلا إي في الدرعية.

وعُرف عن "راما" حبه للفن والرسم، بالرغم من انشغاله بعمله السياسي؛ إذ لا تنفصل حياته الفنية عن السياسية؛ فقد اعتاد أثناء المكالمات الهاتفية، والاجتماعات، عمل رسومات وألوان مائية على نسخ من جداول أعماله، والمسودات، والقصاصات.

ويشكِّل الفن الذي ينتجه مجلة مجردة، وسِجلاً حيًّا للحياة السياسية والتوترات اليومية بين السلطة والفن.

ويحتوي الكتاب الذي نُشر مؤخرًا على رسومات ومنحوتات من السيراميك، كما يتألف من أكثر من 700 من رسومات "راما"، إلى جانب مقالات عن أعماله، وحوار أُجري معه.

وغرد وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود معلقًا على الإهداء الرقيق: "في الدرعية التاريخية، رئيس الوزراء الألباني والفنان إيدي راما يهدي قائد نهضتنا الثقافية كتابه Work الذي يضم مجموعة من أعماله".

فيما غرد رئيس الوزراء والفنان الألباني مشيرًا إلى لقائه بولي العهد، وقال: "في الرياض مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة التقدم المحرز في بعض الاستثمارات المهمة في السياحة والبنية التحتية والثقافة".

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
09:34 PM

رئيس الوزراء الألباني يهدي ولي العهد كتابًا.. ماذا يحتوي؟

أثناء حضوره انطلاقة فورميلا إي في الدرعية

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
29,267

أهدى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كتابه الفني "Work"، الذي يتضمن مجموعة من أبرز رسوماته وأعماله الفنية التي شكّلت جزءًا من حياته اليومية، وذلك أثناء حضوره انطلاقة منافسات فورميلا إي في الدرعية.

وعُرف عن "راما" حبه للفن والرسم، بالرغم من انشغاله بعمله السياسي؛ إذ لا تنفصل حياته الفنية عن السياسية؛ فقد اعتاد أثناء المكالمات الهاتفية، والاجتماعات، عمل رسومات وألوان مائية على نسخ من جداول أعماله، والمسودات، والقصاصات.

ويشكِّل الفن الذي ينتجه مجلة مجردة، وسِجلاً حيًّا للحياة السياسية والتوترات اليومية بين السلطة والفن.

ويحتوي الكتاب الذي نُشر مؤخرًا على رسومات ومنحوتات من السيراميك، كما يتألف من أكثر من 700 من رسومات "راما"، إلى جانب مقالات عن أعماله، وحوار أُجري معه.

وغرد وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود معلقًا على الإهداء الرقيق: "في الدرعية التاريخية، رئيس الوزراء الألباني والفنان إيدي راما يهدي قائد نهضتنا الثقافية كتابه Work الذي يضم مجموعة من أعماله".

فيما غرد رئيس الوزراء والفنان الألباني مشيرًا إلى لقائه بولي العهد، وقال: "في الرياض مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة التقدم المحرز في بعض الاستثمارات المهمة في السياحة والبنية التحتية والثقافة".

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