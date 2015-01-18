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سعود بن نايف يستقبل فريق "شعلة الشرقية" النسائي

بعد تحقيقه المركز الأول لكرة القدم على مستوى المنطقة

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، فريق "شعلة الشرقية" النسائي؛ بمناسبة تحقيق الفريق المركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية لكرة القدم للسيدات.

وهنّأ أمير المنطقة الشرقية لاعبات الفريق بهذا الفوز؛ مشيدًا بما بذلنه من جهود لتحقيق هذا الإنجاز؛ متمنيًا لهن دوام التوفيق والنجاح.

ورفعت رئيسة الفريق مرام البتيري، الشكرَ لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه للرياضات النسائية في المنطقة؛ مما كان له الأثر البالغ في تميزها وتحقيق الفريق هذا الإنجاز الذي يسجل للمنطقة الشرقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سعود بن نايف يستقبل فريق "شعلة الشرقية" النسائي
سبق

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، فريق "شعلة الشرقية" النسائي؛ بمناسبة تحقيق الفريق المركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية لكرة القدم للسيدات.

وهنّأ أمير المنطقة الشرقية لاعبات الفريق بهذا الفوز؛ مشيدًا بما بذلنه من جهود لتحقيق هذا الإنجاز؛ متمنيًا لهن دوام التوفيق والنجاح.

ورفعت رئيسة الفريق مرام البتيري، الشكرَ لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه للرياضات النسائية في المنطقة؛ مما كان له الأثر البالغ في تميزها وتحقيق الفريق هذا الإنجاز الذي يسجل للمنطقة الشرقية.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
01:24 PM

سعود بن نايف يستقبل فريق "شعلة الشرقية" النسائي

بعد تحقيقه المركز الأول لكرة القدم على مستوى المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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1,965

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، فريق "شعلة الشرقية" النسائي؛ بمناسبة تحقيق الفريق المركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية لكرة القدم للسيدات.

وهنّأ أمير المنطقة الشرقية لاعبات الفريق بهذا الفوز؛ مشيدًا بما بذلنه من جهود لتحقيق هذا الإنجاز؛ متمنيًا لهن دوام التوفيق والنجاح.

ورفعت رئيسة الفريق مرام البتيري، الشكرَ لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه للرياضات النسائية في المنطقة؛ مما كان له الأثر البالغ في تميزها وتحقيق الفريق هذا الإنجاز الذي يسجل للمنطقة الشرقية.

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