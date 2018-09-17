أمير مكة يعلن اسم الفائز بجائزة الاعتدال 2019م غداً

في دورتها الثالثة بجامعة المؤسس وفي مؤتمر صحفي

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، غداً الأربعاء، في مؤتمر صحفي يعقده بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للعام 2019.

وتعد الجائزة أحد أهم الجوائز المحفزة لتعزيز قيم الاعتدال والوسطية ومكافحة التطرف بجميع أشكاله داخلياً وخارجياً، حيث تعد جائزة الاعتدال الأولى في هذا المجال، والتي تعد رافدا من الروافد المؤكدة لنهج المملكة العربية السعودية المتبنى للفكر الوسطي المعتدل منذ نشأتها، مبينة الجهود الحثيثة في استئصال الأفكار المتطرفة ومحاربتها بكل الطرق والوسائل وتعزيز قيم الاعتدال وتطبيقاته في شتى المجالات.

وتهدف هذه الجائزة إلى تعزيز خمسة مفاهيم رئيسية لدى المجتمع تتمثل في إبراز الصورة الحقيقة للمملكة في مجال الاعتدال، ودعم الجهود في مجال الاعتدال، وتشجيع المبادرات المعززة لثقافة الاعتدال، إضافة إلى زيادة مستوى الوعي حول أهمية الاعتدال في كل مجالات الحياة، إلى جانب دعم وإبراز الجهود الرائدة للأفراد والجماعات أو الهيئات والمؤسسات والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم الاعتدال وتطبيقه.

يُذكر أن جائزة الاعتدال في دورتها الثانية للعام 2018، توّج بها الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ نظير جهوده المميزة والواضحة في مجال تعزيز الوسطية والاعتدال ومفاهيمها وإبراز منهج الاعتدال السعودي في المحافل الدولية.