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الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الرياض تنظم ملتقى افتراضيًّا

بمناسبة اليوم العالمي للتعليم تحت عنوان "جودة التعليم"

تنظم الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الرياض ملتقى افتراضيًّا بمناسبة اليوم العالمي للتعليم تحت عنوان "جودة التعليم في ظل إنعاش التعليم وتنشيطه لدى جيل "كوفيد 19" خلال يومي 1-2 فبراير 2021م، وسوف تقدم مجموعة من الأوراق العلمية بمشاركة خبراء ومختصي التعليم بالمملكة من عدة جهات من الجامعات والتعليم العام وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والأكاديمية المالية وبعض الجهات الأخرى، وسوف يكون هناك يومي 3-4-2021 تقديمُ ورش عمل مصاحبة للملتقى.

وذكر رئيس الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الرياض الدكتور محمد العوني، أن ذلك يهدف لتفعيل دور الجمعية ومساهمتها بتحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها بالمجتمع وفقاً لمهام الجمعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء. وأفاد العوني أن الجمعية أطلقت منذ بداية شهر يناير لعام 2021 عدة مبادرات؛ منها إقامة بعض المحاضرات وإطلاق نادي الجودة التطوعي وربط الأعضاء المتطوعين بالجمعية بمنصة العمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمساهمة بتحقيق رواية المملكة 2030 التي تهدف للوصول إلى مليون متطوع وخمسين مليون ساعة تطوعية.

ولدى الجمعية مجموعة من المبادرات والفعاليات التي سوف تعمل على إطلاقها خلال عام 2021 لنشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها بالمملكة.

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الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الرياض تنظم ملتقى افتراضيًّا
سبق

تنظم الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الرياض ملتقى افتراضيًّا بمناسبة اليوم العالمي للتعليم تحت عنوان "جودة التعليم في ظل إنعاش التعليم وتنشيطه لدى جيل "كوفيد 19" خلال يومي 1-2 فبراير 2021م، وسوف تقدم مجموعة من الأوراق العلمية بمشاركة خبراء ومختصي التعليم بالمملكة من عدة جهات من الجامعات والتعليم العام وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والأكاديمية المالية وبعض الجهات الأخرى، وسوف يكون هناك يومي 3-4-2021 تقديمُ ورش عمل مصاحبة للملتقى.

وذكر رئيس الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الرياض الدكتور محمد العوني، أن ذلك يهدف لتفعيل دور الجمعية ومساهمتها بتحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها بالمجتمع وفقاً لمهام الجمعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء. وأفاد العوني أن الجمعية أطلقت منذ بداية شهر يناير لعام 2021 عدة مبادرات؛ منها إقامة بعض المحاضرات وإطلاق نادي الجودة التطوعي وربط الأعضاء المتطوعين بالجمعية بمنصة العمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمساهمة بتحقيق رواية المملكة 2030 التي تهدف للوصول إلى مليون متطوع وخمسين مليون ساعة تطوعية.

ولدى الجمعية مجموعة من المبادرات والفعاليات التي سوف تعمل على إطلاقها خلال عام 2021 لنشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها بالمملكة.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
09:22 PM

الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الرياض تنظم ملتقى افتراضيًّا

بمناسبة اليوم العالمي للتعليم تحت عنوان "جودة التعليم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الرياض ملتقى افتراضيًّا بمناسبة اليوم العالمي للتعليم تحت عنوان "جودة التعليم في ظل إنعاش التعليم وتنشيطه لدى جيل "كوفيد 19" خلال يومي 1-2 فبراير 2021م، وسوف تقدم مجموعة من الأوراق العلمية بمشاركة خبراء ومختصي التعليم بالمملكة من عدة جهات من الجامعات والتعليم العام وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والأكاديمية المالية وبعض الجهات الأخرى، وسوف يكون هناك يومي 3-4-2021 تقديمُ ورش عمل مصاحبة للملتقى.

وذكر رئيس الجمعية السعودية للجودة بمنطقة الرياض الدكتور محمد العوني، أن ذلك يهدف لتفعيل دور الجمعية ومساهمتها بتحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها بالمجتمع وفقاً لمهام الجمعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء. وأفاد العوني أن الجمعية أطلقت منذ بداية شهر يناير لعام 2021 عدة مبادرات؛ منها إقامة بعض المحاضرات وإطلاق نادي الجودة التطوعي وربط الأعضاء المتطوعين بالجمعية بمنصة العمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمساهمة بتحقيق رواية المملكة 2030 التي تهدف للوصول إلى مليون متطوع وخمسين مليون ساعة تطوعية.

ولدى الجمعية مجموعة من المبادرات والفعاليات التي سوف تعمل على إطلاقها خلال عام 2021 لنشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها بالمملكة.

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