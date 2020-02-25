النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم حائل": نُخلي مسؤوليتنا عن تضرُّر الطلاب في حالة عدم تعليق الدراسة.. والقرار لأولياء الأمور

"العماري" شدَّد على أخذ احتياطات الأمن والسلامة في المدارس

عمَّم يحيى بن صالح العماري، المدير العام للتعليم بمنطقة حائل المكلف، عاجلاً لقائدي وقائدات المدارس بالتشديد على أولياء الأمور بأن من مسؤولياتهم اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لمنع أبنائهم الذين يعانون صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.

جاء ذلك إشارة إلى تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة على منطقة حائل ومحافظاتها؛ إذ إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة من مساء اليوم الثلاثاء ١ رجب ١٤٤١هـ إلى أن تلامس درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوي.

وشدد "العماري" في تعميمه على أخذ احتياطات الأمن والسلامة في المدارس، والحرص على سلامة الطلاب والطالبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم حائل": نُخلي مسؤوليتنا عن تضرُّر الطلاب في حالة عدم تعليق الدراسة.. والقرار لأولياء الأمور
سبق

عمَّم يحيى بن صالح العماري، المدير العام للتعليم بمنطقة حائل المكلف، عاجلاً لقائدي وقائدات المدارس بالتشديد على أولياء الأمور بأن من مسؤولياتهم اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لمنع أبنائهم الذين يعانون صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.

جاء ذلك إشارة إلى تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة على منطقة حائل ومحافظاتها؛ إذ إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة من مساء اليوم الثلاثاء ١ رجب ١٤٤١هـ إلى أن تلامس درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوي.

وشدد "العماري" في تعميمه على أخذ احتياطات الأمن والسلامة في المدارس، والحرص على سلامة الطلاب والطالبات.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:20 PM

"تعليم حائل": نُخلي مسؤوليتنا عن تضرُّر الطلاب في حالة عدم تعليق الدراسة.. والقرار لأولياء الأمور

"العماري" شدَّد على أخذ احتياطات الأمن والسلامة في المدارس

A A A
خالد السليمي - حائل
3
7,364

عمَّم يحيى بن صالح العماري، المدير العام للتعليم بمنطقة حائل المكلف، عاجلاً لقائدي وقائدات المدارس بالتشديد على أولياء الأمور بأن من مسؤولياتهم اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لمنع أبنائهم الذين يعانون صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.

جاء ذلك إشارة إلى تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة على منطقة حائل ومحافظاتها؛ إذ إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة من مساء اليوم الثلاثاء ١ رجب ١٤٤١هـ إلى أن تلامس درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوي.

وشدد "العماري" في تعميمه على أخذ احتياطات الأمن والسلامة في المدارس، والحرص على سلامة الطلاب والطالبات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,239
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,641
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,939

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة