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بالصور.. مطوفي حجاج أوروبا وأمريكا يشاركون مبادرة "حج ذكي"

تطبيقات رقمية تساعد على متابعة التنقلات بين المشاعر المقدسة

شارك أعضاء قطاع تجويد خدمات الحجاج، ومركز قياس مؤشرات الأداء، بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، ضمن فريق عمل مبادرة "حج ذكي"، الذي أطلقته مؤخرًا وحدة التحول الرقمي في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل مراحل رحلتهم الإيمانية عبر تطبيقات رقمية تساعد الحاج على متابعة تنقلاته بين المشاعر المقدسة.

وبهذه المناسبة أعرب عضو مجلس الإدارة، رئيس قطاع التجويد الدكتور وائل الحلبي؛ عن فخر منسوبي القطاع، ومركز المؤشرات، بمشاركتهم ضمن هذه المبادرة لأجل إيصال النظارة التفاعلية إلى حجاج بيت الله الحرام.

ونوه الدكتور الحلبي إلى مهام التوزيع التي لم تقتصر على حجاج المؤسسة فقط؛ بل امتدَّ ليشمل أكثر من أربعين جنسية مختلفة، مؤكدًا على سعادة كافة قطاعات المؤسسة ومنسوبي مؤسسات الطوافة بشكل عام بشرف المشاركة ضمن مبادرات تجويد خدمات الحج.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل؛ دشن مؤخرًا المرحلة الثانية من مبادرة "حج ذكي" المختصَّة بتقديم خدمات رقمية وتوعوية لحجاج بيت الله الحرام، عبر حزمة من التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وذلك ضمن جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مدّ جسور التعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية؛ لإثراء تجربة الحاج الرقمية وتيسير رحلته منذ وصوله البلاد وحتى مغادرته.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. مطوفي حجاج أوروبا وأمريكا يشاركون مبادرة "حج ذكي"
سبق

شارك أعضاء قطاع تجويد خدمات الحجاج، ومركز قياس مؤشرات الأداء، بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، ضمن فريق عمل مبادرة "حج ذكي"، الذي أطلقته مؤخرًا وحدة التحول الرقمي في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل مراحل رحلتهم الإيمانية عبر تطبيقات رقمية تساعد الحاج على متابعة تنقلاته بين المشاعر المقدسة.

وبهذه المناسبة أعرب عضو مجلس الإدارة، رئيس قطاع التجويد الدكتور وائل الحلبي؛ عن فخر منسوبي القطاع، ومركز المؤشرات، بمشاركتهم ضمن هذه المبادرة لأجل إيصال النظارة التفاعلية إلى حجاج بيت الله الحرام.

ونوه الدكتور الحلبي إلى مهام التوزيع التي لم تقتصر على حجاج المؤسسة فقط؛ بل امتدَّ ليشمل أكثر من أربعين جنسية مختلفة، مؤكدًا على سعادة كافة قطاعات المؤسسة ومنسوبي مؤسسات الطوافة بشكل عام بشرف المشاركة ضمن مبادرات تجويد خدمات الحج.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل؛ دشن مؤخرًا المرحلة الثانية من مبادرة "حج ذكي" المختصَّة بتقديم خدمات رقمية وتوعوية لحجاج بيت الله الحرام، عبر حزمة من التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وذلك ضمن جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مدّ جسور التعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية؛ لإثراء تجربة الحاج الرقمية وتيسير رحلته منذ وصوله البلاد وحتى مغادرته.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
07:37 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
10:58 PM

بالصور.. مطوفي حجاج أوروبا وأمريكا يشاركون مبادرة "حج ذكي"

تطبيقات رقمية تساعد على متابعة التنقلات بين المشاعر المقدسة

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غزوان الحسن - بعثة المشاعر المقدّسة
0
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شارك أعضاء قطاع تجويد خدمات الحجاج، ومركز قياس مؤشرات الأداء، بمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، ضمن فريق عمل مبادرة "حج ذكي"، الذي أطلقته مؤخرًا وحدة التحول الرقمي في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل مراحل رحلتهم الإيمانية عبر تطبيقات رقمية تساعد الحاج على متابعة تنقلاته بين المشاعر المقدسة.

وبهذه المناسبة أعرب عضو مجلس الإدارة، رئيس قطاع التجويد الدكتور وائل الحلبي؛ عن فخر منسوبي القطاع، ومركز المؤشرات، بمشاركتهم ضمن هذه المبادرة لأجل إيصال النظارة التفاعلية إلى حجاج بيت الله الحرام.

ونوه الدكتور الحلبي إلى مهام التوزيع التي لم تقتصر على حجاج المؤسسة فقط؛ بل امتدَّ ليشمل أكثر من أربعين جنسية مختلفة، مؤكدًا على سعادة كافة قطاعات المؤسسة ومنسوبي مؤسسات الطوافة بشكل عام بشرف المشاركة ضمن مبادرات تجويد خدمات الحج.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل؛ دشن مؤخرًا المرحلة الثانية من مبادرة "حج ذكي" المختصَّة بتقديم خدمات رقمية وتوعوية لحجاج بيت الله الحرام، عبر حزمة من التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وذلك ضمن جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مدّ جسور التعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية؛ لإثراء تجربة الحاج الرقمية وتيسير رحلته منذ وصوله البلاد وحتى مغادرته.

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