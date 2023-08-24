النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدمام.. جسر لتسهيل الحركة المرورية بتقاطع "الأمير نايف مع شارع 18"

أمانة الشرقية تعتزم تنفيذه بطول 250 مترًا حيث سيستغرق إنشاؤه 18 شهرًا

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية، تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع الشارع الثامن عشر بمدينة الدمام، قريبًا؛ حيث سيستغرق إنشاؤه 18 شهرًا.

ويتسم الجسر الذي سيُقام على طريق الأمير نايف بطول خرساني تقريبي 250 مترًا، وهو من الجسور التي تجمع بين عناصر الخرسانة المصبوبة بالموقع، وخرسانة مسبقة الصنع يتم تركيبها في الموقع، كما يتضمن مساريْن في كل اتجاه للطريق الرئيسي، وكذلك الأمر بالنسبة لطرق الخدمة؛ علمًا بأن طول الجسر بالكامل 480 مترًا طوليًّا.

وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا: جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر، هو محور رئيسي لنقل الحركة من وإلى الدمام دون الحاجة إلى التوقف.

وأضاف: الأمانة تُواصل إنشاء الجسور من أجل تسهيل الحركة المرورية؛ سواء على طريق الخليج للقادم من اتجاه الشمال، وطريق الرياض السريع للقادم من الجنوب، إلى جانب تحسين محور الطريق بالكامل مع طريق الخدمة والرصف.

وأردف: يأتي ذلك ضمن الحلول التي وضعتها أمانة المنطقة الشرقية لجسور طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجهة الشمالية والجنوبية، وغيرها من المحاور الرئيسية بالمنطقة.

وقال "الملا": الخدمات التي سيتم تحويلها على المشروع، تتضمن الصرف الصحي بطول 650 مترًا، وتصريف مياه الأمطار بطول 1200 متر، إلى جانب كابلات كهرباء 69 بطول 1250 مترًا، وخطوط اتصال موبايلي بطول 550 مترًا، إضافة إلى كابلات كهرباء ضغط عالٍ وضغط متوسط، وخطوط اتصال.

وأكد أن المشروع من المشاريع التنموية بالمنطقة الشرقية؛ لتسهيل الحركة المروية، التي تنفذها الأمانة بالمنطقة، وتشرف عليها وكالة التعمير والمشاريع من خلال الإدارة العامة للإشراف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الدمام.. جسر لتسهيل الحركة المرورية بتقاطع "الأمير نايف مع شارع 18"
سبق

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية، تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع الشارع الثامن عشر بمدينة الدمام، قريبًا؛ حيث سيستغرق إنشاؤه 18 شهرًا.

ويتسم الجسر الذي سيُقام على طريق الأمير نايف بطول خرساني تقريبي 250 مترًا، وهو من الجسور التي تجمع بين عناصر الخرسانة المصبوبة بالموقع، وخرسانة مسبقة الصنع يتم تركيبها في الموقع، كما يتضمن مساريْن في كل اتجاه للطريق الرئيسي، وكذلك الأمر بالنسبة لطرق الخدمة؛ علمًا بأن طول الجسر بالكامل 480 مترًا طوليًّا.

وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا: جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر، هو محور رئيسي لنقل الحركة من وإلى الدمام دون الحاجة إلى التوقف.

وأضاف: الأمانة تُواصل إنشاء الجسور من أجل تسهيل الحركة المرورية؛ سواء على طريق الخليج للقادم من اتجاه الشمال، وطريق الرياض السريع للقادم من الجنوب، إلى جانب تحسين محور الطريق بالكامل مع طريق الخدمة والرصف.

وأردف: يأتي ذلك ضمن الحلول التي وضعتها أمانة المنطقة الشرقية لجسور طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجهة الشمالية والجنوبية، وغيرها من المحاور الرئيسية بالمنطقة.

وقال "الملا": الخدمات التي سيتم تحويلها على المشروع، تتضمن الصرف الصحي بطول 650 مترًا، وتصريف مياه الأمطار بطول 1200 متر، إلى جانب كابلات كهرباء 69 بطول 1250 مترًا، وخطوط اتصال موبايلي بطول 550 مترًا، إضافة إلى كابلات كهرباء ضغط عالٍ وضغط متوسط، وخطوط اتصال.

وأكد أن المشروع من المشاريع التنموية بالمنطقة الشرقية؛ لتسهيل الحركة المروية، التي تنفذها الأمانة بالمنطقة، وتشرف عليها وكالة التعمير والمشاريع من خلال الإدارة العامة للإشراف.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
01:14 PM

الدمام.. جسر لتسهيل الحركة المرورية بتقاطع "الأمير نايف مع شارع 18"

أمانة الشرقية تعتزم تنفيذه بطول 250 مترًا حيث سيستغرق إنشاؤه 18 شهرًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
6
956

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية، تنفيذ جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع الشارع الثامن عشر بمدينة الدمام، قريبًا؛ حيث سيستغرق إنشاؤه 18 شهرًا.

ويتسم الجسر الذي سيُقام على طريق الأمير نايف بطول خرساني تقريبي 250 مترًا، وهو من الجسور التي تجمع بين عناصر الخرسانة المصبوبة بالموقع، وخرسانة مسبقة الصنع يتم تركيبها في الموقع، كما يتضمن مساريْن في كل اتجاه للطريق الرئيسي، وكذلك الأمر بالنسبة لطرق الخدمة؛ علمًا بأن طول الجسر بالكامل 480 مترًا طوليًّا.

وقال وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا: جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع الشارع الثامن عشر، هو محور رئيسي لنقل الحركة من وإلى الدمام دون الحاجة إلى التوقف.

وأضاف: الأمانة تُواصل إنشاء الجسور من أجل تسهيل الحركة المرورية؛ سواء على طريق الخليج للقادم من اتجاه الشمال، وطريق الرياض السريع للقادم من الجنوب، إلى جانب تحسين محور الطريق بالكامل مع طريق الخدمة والرصف.

وأردف: يأتي ذلك ضمن الحلول التي وضعتها أمانة المنطقة الشرقية لجسور طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجهة الشمالية والجنوبية، وغيرها من المحاور الرئيسية بالمنطقة.

وقال "الملا": الخدمات التي سيتم تحويلها على المشروع، تتضمن الصرف الصحي بطول 650 مترًا، وتصريف مياه الأمطار بطول 1200 متر، إلى جانب كابلات كهرباء 69 بطول 1250 مترًا، وخطوط اتصال موبايلي بطول 550 مترًا، إضافة إلى كابلات كهرباء ضغط عالٍ وضغط متوسط، وخطوط اتصال.

وأكد أن المشروع من المشاريع التنموية بالمنطقة الشرقية؛ لتسهيل الحركة المروية، التي تنفذها الأمانة بالمنطقة، وتشرف عليها وكالة التعمير والمشاريع من خلال الإدارة العامة للإشراف.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,317
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,046
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,016
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,242

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة