مستبينة" و"أرهب" يتوجان بـ"سيارتَيْ" فروسية حائل

خلال حفل السباق الـ20

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، اليوم الأربعاء، حفل سباقه ال(20) لهذا الموسم على دعم الراعي الذهبي رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي "سيارتين".



وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط جميعها مسافتها كانت 1600م، جاءت على النحو التالي:

الأول للدرجة لم تربح وحققه "الأمدي" للمالك والمدرب صقر عبيد العبيد بالخيال نواف الفيروز، أما الشوط الثاني مفتوح مواليد 2018م، فقد كسبته الفرس "دلع حائل" للمالك سلطان برغش العلي، والمدرب ممدوح بندر العلي، والخيال عبدالعزيز الموسى، وخصص الشوط الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة، وأحرزه "وافي العهد" لممدوح علي الخميش، والمدرب غالب الخمعلي، بالخيال نواف الفيروز، والشوط الرابع (مفتوح أفراس).



ونالت الفرس "مستبينة" لسليمان حجي الطواله، والمدرب يعقوب حجي الطواله، والخيال محمد النفزي، وشهد الشوط الخامس تنافساً قوياً مفتوح الدرجات وانتهى لصالح الجواد "أرهب" للمالك مطني عبدالله الرشيدي، والمدرب محمود فلاح الرشيدي، والخيال أحمد العتيبي.



وفي نهاية السباق سلم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، ورجل الأعمال عياد الدلبحي، المفاتيح الافتراضية للفائزين بالشوطين الرابع والخامس، كما تسلم الدلبحي درعاً تقديرية من إدارة ميدان فروسية حائل بعد الدعم السخي الذي قدمه للميدان.



من جانبه أعلن رجل الأعمال عياد الدلبحي عن تكفله ب10 سيارات لميدان الفروسية لمنطقة حائل لمدة 5 مواسم بواقع سيارتين لكل موسم.



وقدم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، شكره وتقديره للدلبحي على دعمه للموسم الحالي والمواسم القادمة، مؤكدًا أنها تصب في مصلحة دعم هذه الرياضة العريقة.

