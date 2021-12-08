"موسم الرياض" يدمج التعليم بالترفيه في فعاليات مخصصة للأطفال

بيئة مخصصة لهم وعائلاتهم بإشراف كادر سعودي على مدار الأسبوع

نجح موسم الرياض 2021 بدمج التعليم بالترفيه عبر إطلاقه معرض "سمايلي جاردن" في منطقة "رياض ونتروندرلاند"، الذي يوفر بيئة مخصصة للأطفال وعائلاتهم، بإشراف كادر سعودي على مدار الأسبوع.

ويهدف المعرض إلى تنمية حواس الأطفال بعيدًا عن التكنولوجيا من خلال تعليم الطفل وتثقيفه، ومساعدته على القراءة وتقوية سرعة البديهة لديه؛ إذ يحتوي على 18 غرفة مليئة بأجواء تبعث على السعادة مجهزة لاستقبال نحو 100 طفل يوميًّا، وورش عمل تقدمها متخصصات بالرسم لتدريب الأطفال على رسم لوحات تعبر عن مشاعرهم، مع تمكينهم من اقتنائها كهدية لهم.

ويضم المعرض حديقة خاصة ومتجرًا للأطفال، إضافة إلى غرف لتصوير لقطات السيلفي للذكرى، وغرف للتعبير عن المشاعر بطريقة ترفيهية، إضافة إلى فعالية كرات السعادة التي تستهوي الأطفال.

ويمنح المعرض زواره شعورًا بالبهجة والسرور من خلال أقسامه وألوانه التي يطغى اللون الأصفر عليها، في دلالة على الحيوية والنشاط.