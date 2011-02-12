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فيديو.. حريق ضخم في سوق تاريخية بطهران والسبب مجهول

شمل 30 من المحال التجارية وقوات الإطفاء تحاول إخماد النيران

اندلع حريق كبير في سوق الأحذية بالعاصمة طهران، وفقما كشفت وسائل إعلام إيرانية دون الإعلان عن إصابات.

ووفق "روسيا اليوم"، نشرت وكالة أنباء "فارس" مقطع فيديو يوثّق الحريق، مشيرة إلى أن قوات من عدة مراكز إطفاء تعمل على إخماد النيران.

ووقع الحريق في سوق الأحذية ببازار طهران عند حدود الساعة السابعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وشمل نحو 30 من المحال التجارية، في حين تمّت السيطرة عليه وعمليات الإطفاء ما زالت مستمرة، بينما أسباب اندلاعه ما زالت غير معلومة، كما أن الدفاع المدني لم يعلن بعد عن عدد الإصابات المحتملة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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فيديو.. حريق ضخم في سوق تاريخية بطهران والسبب مجهول
سبق

اندلع حريق كبير في سوق الأحذية بالعاصمة طهران، وفقما كشفت وسائل إعلام إيرانية دون الإعلان عن إصابات.

ووفق "روسيا اليوم"، نشرت وكالة أنباء "فارس" مقطع فيديو يوثّق الحريق، مشيرة إلى أن قوات من عدة مراكز إطفاء تعمل على إخماد النيران.

ووقع الحريق في سوق الأحذية ببازار طهران عند حدود الساعة السابعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وشمل نحو 30 من المحال التجارية، في حين تمّت السيطرة عليه وعمليات الإطفاء ما زالت مستمرة، بينما أسباب اندلاعه ما زالت غير معلومة، كما أن الدفاع المدني لم يعلن بعد عن عدد الإصابات المحتملة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
10:28 AM

فيديو.. حريق ضخم في سوق تاريخية بطهران والسبب مجهول

شمل 30 من المحال التجارية وقوات الإطفاء تحاول إخماد النيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,709

اندلع حريق كبير في سوق الأحذية بالعاصمة طهران، وفقما كشفت وسائل إعلام إيرانية دون الإعلان عن إصابات.

ووفق "روسيا اليوم"، نشرت وكالة أنباء "فارس" مقطع فيديو يوثّق الحريق، مشيرة إلى أن قوات من عدة مراكز إطفاء تعمل على إخماد النيران.

ووقع الحريق في سوق الأحذية ببازار طهران عند حدود الساعة السابعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وشمل نحو 30 من المحال التجارية، في حين تمّت السيطرة عليه وعمليات الإطفاء ما زالت مستمرة، بينما أسباب اندلاعه ما زالت غير معلومة، كما أن الدفاع المدني لم يعلن بعد عن عدد الإصابات المحتملة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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