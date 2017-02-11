تزامنًا مع ملتقى التحصيل الدراسي .."تعليم البنات" بأبها يحتضن معرض "فيزياء الفن"

"آمنة صيام": الملتقى استعرض العديد من التجارب الميدانية لتحسين وتطوير العملية التعليمية

نظم مكتب تعليم البنات بأبها معرض "فيزياء الفن" والمصاحب لفعاليات"ملتقى التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم.. الواقع والتطلعات"، فضلاً عن مشاركته في تقديم العديد من أوراق العمل.

وصرحت مديرة المكتب آمنة صيام بأن الملتقى اشتمل على عدد من المشاركات التي تدعم نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي والعديد من التجارب الميدانية في هذا الخصوص، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي إيمانًا من المكتب بأهمية المساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة والمتنامية لتحسين وتطوير العملية التعليمية.

وأشارت "صيام" إلى أن الملتقى تضمن عددًا من أوراق العمل شملت: انخفاض المستوى التحصيلي للطالبات في قطاع مَرَبَةْ من وجهة نظر المعلمات للقائدة جميلة آل عافية، والاختبارات الدولية والوطنية للدكتورة سحر بنت يحيى، والأدوار المستقبلية لكلية التربية في إعداد وتنمية المعلم أكاديميًا وفنيًا وفق رؤية ٢٠٣٠ للدكتورة لبنى العجمي والدكتورة بدرية القحطاني، وكذلك ورقة عمل عن التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم "تجارب كندية" للمعلمة سعاد الألمعي، فيما تمت إدارة الجلسات من قِبل مشرفات المكتب.

يُشار إلى أن الملتقى تم تدشينه من قِبل مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، وتخلله تقديم العديد من أوراق العمل من مكتب التعليم للبنات والبنين بوسط أبها وجامعة الملك خالد.