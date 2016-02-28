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بعد تعرضها لانفجار بخليج عمان.. السفينة الإسرائيلية تصل لميناء دبي

تخضع حالياً للتقييم

وصلت اليوم (الأحد) السفينة الإسرائيلية "إم في هيليوس راي"، التي تعرضت لانفجار في الممر المائي الاستراتيجي بخليج عمان إلى ميناء في دبي، حيث من المقرر تقييمها في الحوض الجاف.

وبين متحدث باسم شركة موانئ دبي العالمية، التي تمتلك وتدير الأحواض الجافة، أن السفينة الإسرائيلية كان من المقرر أن تصل غداً للتقييم، وفقاً لـ"رويترز"

وتعرضت السفينة المخصصة لنقل السيارات ليلا بين عشية وضحاها بين الخميس والجمعة لانفجار فوق خط المياه، تسبب في إحداث ثقوب في جانبي بدنها.

ترسو السفينة الآن في ميناء راشد بدبي، بعد أن أبحرت من موقعها قبالة ساحل العاصمة العمانية مسقط، حيث وقع الانفجار.

ويرتبط خليج عمان بمياه الخليج عبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية، وهو ممر ضيق بين إيران وسلطنة عمان يمر عبره ما يقرب من خُمس نفط العالم.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أمس أن "تقييما أوليا أظهر أن إيران مسؤولة عن الانفجار"، ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإيرانيين.

السفينة الإسرائيلية إم في هيليوس راي

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تعرضها لانفجار بخليج عمان.. السفينة الإسرائيلية تصل لميناء دبي
سبق

وصلت اليوم (الأحد) السفينة الإسرائيلية "إم في هيليوس راي"، التي تعرضت لانفجار في الممر المائي الاستراتيجي بخليج عمان إلى ميناء في دبي، حيث من المقرر تقييمها في الحوض الجاف.

وبين متحدث باسم شركة موانئ دبي العالمية، التي تمتلك وتدير الأحواض الجافة، أن السفينة الإسرائيلية كان من المقرر أن تصل غداً للتقييم، وفقاً لـ"رويترز"

وتعرضت السفينة المخصصة لنقل السيارات ليلا بين عشية وضحاها بين الخميس والجمعة لانفجار فوق خط المياه، تسبب في إحداث ثقوب في جانبي بدنها.

ترسو السفينة الآن في ميناء راشد بدبي، بعد أن أبحرت من موقعها قبالة ساحل العاصمة العمانية مسقط، حيث وقع الانفجار.

ويرتبط خليج عمان بمياه الخليج عبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية، وهو ممر ضيق بين إيران وسلطنة عمان يمر عبره ما يقرب من خُمس نفط العالم.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أمس أن "تقييما أوليا أظهر أن إيران مسؤولة عن الانفجار"، ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإيرانيين.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
03:21 PM

بعد تعرضها لانفجار بخليج عمان.. السفينة الإسرائيلية تصل لميناء دبي

تخضع حالياً للتقييم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,512

وصلت اليوم (الأحد) السفينة الإسرائيلية "إم في هيليوس راي"، التي تعرضت لانفجار في الممر المائي الاستراتيجي بخليج عمان إلى ميناء في دبي، حيث من المقرر تقييمها في الحوض الجاف.

وبين متحدث باسم شركة موانئ دبي العالمية، التي تمتلك وتدير الأحواض الجافة، أن السفينة الإسرائيلية كان من المقرر أن تصل غداً للتقييم، وفقاً لـ"رويترز"

وتعرضت السفينة المخصصة لنقل السيارات ليلا بين عشية وضحاها بين الخميس والجمعة لانفجار فوق خط المياه، تسبب في إحداث ثقوب في جانبي بدنها.

ترسو السفينة الآن في ميناء راشد بدبي، بعد أن أبحرت من موقعها قبالة ساحل العاصمة العمانية مسقط، حيث وقع الانفجار.

ويرتبط خليج عمان بمياه الخليج عبر مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية، وهو ممر ضيق بين إيران وسلطنة عمان يمر عبره ما يقرب من خُمس نفط العالم.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أمس أن "تقييما أوليا أظهر أن إيران مسؤولة عن الانفجار"، ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الإيرانيين.

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