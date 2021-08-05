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"شؤون المسجد النبوي" تواصل استقبال المستفيدين من مشروع ماء زمزم

خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفق التعليمات المحددة في الموقع الإلكتروني

يعد ماء زمزم من أعظم المياه على وجه الأرض وأكثرها بركة عند المسلمين وذلك كما جاء في الحديث الشريف بقول النبي صلي الله عليه وسلم (إنها مباركة، إنها طعام طعم، وشفاء سقم) ، ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – المملكة العربية السعودية لم تأل جهدًا على خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتقديم سقيا ماء زمزم لهم بالمجان.

وتكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها ممثلة في إدارة السقيا من خلال مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد الواقع في الركن الجنوبي الغربي لساحات المسجد النبوي الشريف، ووفرت الإدارة خدمة استقبال المستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة للمساجد والأفراد، حيث تتم عملية استقبال المستفيدين على الفترة الصباحية والمسائية وفق التعليمات المحددة في الموقع الإلكتروني حفاظًا على سلامة المستفيدين.

وتبلغ مساحة المشروع نحو 330م يحتوي على ثلاثة خزانات من الاستانلس ستيل يبلغ إجمالي سعتها 290 م وخزانين من خزانات الضغط وثلاث مضخات تغذية للمياه و 2 من فلاتر الاستانلس ستيل وجهازي تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى خطين طوليين (350) راجع وتغذية.

ودعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الراغبين في الاستفادة من سبيل ماء زمزم بحجز موعد عبر الرابط الإلكتروني:

https://eservices.wmn.gov.sa

رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شؤون المسجد النبوي" تواصل استقبال المستفيدين من مشروع ماء زمزم
سبق

يعد ماء زمزم من أعظم المياه على وجه الأرض وأكثرها بركة عند المسلمين وذلك كما جاء في الحديث الشريف بقول النبي صلي الله عليه وسلم (إنها مباركة، إنها طعام طعم، وشفاء سقم) ، ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – المملكة العربية السعودية لم تأل جهدًا على خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتقديم سقيا ماء زمزم لهم بالمجان.

وتكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها ممثلة في إدارة السقيا من خلال مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد الواقع في الركن الجنوبي الغربي لساحات المسجد النبوي الشريف، ووفرت الإدارة خدمة استقبال المستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة للمساجد والأفراد، حيث تتم عملية استقبال المستفيدين على الفترة الصباحية والمسائية وفق التعليمات المحددة في الموقع الإلكتروني حفاظًا على سلامة المستفيدين.

وتبلغ مساحة المشروع نحو 330م يحتوي على ثلاثة خزانات من الاستانلس ستيل يبلغ إجمالي سعتها 290 م وخزانين من خزانات الضغط وثلاث مضخات تغذية للمياه و 2 من فلاتر الاستانلس ستيل وجهازي تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى خطين طوليين (350) راجع وتغذية.

ودعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الراغبين في الاستفادة من سبيل ماء زمزم بحجز موعد عبر الرابط الإلكتروني:

https://eservices.wmn.gov.sa

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
09:54 PM

"شؤون المسجد النبوي" تواصل استقبال المستفيدين من مشروع ماء زمزم

خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفق التعليمات المحددة في الموقع الإلكتروني

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
0
641

يعد ماء زمزم من أعظم المياه على وجه الأرض وأكثرها بركة عند المسلمين وذلك كما جاء في الحديث الشريف بقول النبي صلي الله عليه وسلم (إنها مباركة، إنها طعام طعم، وشفاء سقم) ، ومنذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – المملكة العربية السعودية لم تأل جهدًا على خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار وتقديم سقيا ماء زمزم لهم بالمجان.

وتكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها ممثلة في إدارة السقيا من خلال مشروع سبيل سقيا زمزم الجديد الواقع في الركن الجنوبي الغربي لساحات المسجد النبوي الشريف، ووفرت الإدارة خدمة استقبال المستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة للمساجد والأفراد، حيث تتم عملية استقبال المستفيدين على الفترة الصباحية والمسائية وفق التعليمات المحددة في الموقع الإلكتروني حفاظًا على سلامة المستفيدين.

وتبلغ مساحة المشروع نحو 330م يحتوي على ثلاثة خزانات من الاستانلس ستيل يبلغ إجمالي سعتها 290 م وخزانين من خزانات الضغط وثلاث مضخات تغذية للمياه و 2 من فلاتر الاستانلس ستيل وجهازي تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى خطين طوليين (350) راجع وتغذية.

ودعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الراغبين في الاستفادة من سبيل ماء زمزم بحجز موعد عبر الرابط الإلكتروني:

https://eservices.wmn.gov.sa

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