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آخر كلام.. "الكلاسيكو الإسباني" 18 ديسمبر

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، أنه حدد يوم 18 ديسمبر، موعداً جديداً لإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد التي كانت مقررة في 26 أكتوبر الحالي؛ وذلك بسبب أعمال العنف في إقليم كتالونيا.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان أنه تم اتخاذ القرار "بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة".

ويشهد إقليم كتالونيا توتراً منذ قضت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين الماضي بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً؛ بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

الكلاسيكو الإسباني الاتحاد الإسباني لكرة القدم برشلونة ريال مدريد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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آخر كلام.. "الكلاسيكو الإسباني" 18 ديسمبر
سبق

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، أنه حدد يوم 18 ديسمبر، موعداً جديداً لإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد التي كانت مقررة في 26 أكتوبر الحالي؛ وذلك بسبب أعمال العنف في إقليم كتالونيا.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان أنه تم اتخاذ القرار "بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة".

ويشهد إقليم كتالونيا توتراً منذ قضت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين الماضي بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً؛ بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
03:46 PM

آخر كلام.. "الكلاسيكو الإسباني" 18 ديسمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,461

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، أنه حدد يوم 18 ديسمبر، موعداً جديداً لإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد التي كانت مقررة في 26 أكتوبر الحالي؛ وذلك بسبب أعمال العنف في إقليم كتالونيا.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان أنه تم اتخاذ القرار "بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة".

ويشهد إقليم كتالونيا توتراً منذ قضت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين الماضي بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً؛ بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

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