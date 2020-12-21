الوكالة الأوربية للأدوية تعلن الموافقة على استخدام لقاح "فايزر"
قالت: التجارب السريرية التي أجريت عليه هي الأكبر من نوعها
أعلنت الوكالة الأوربية للأدوية الموافقة على استخدام لقاح "فايزر"، وقالت: "لا يوجد ما يشير إلى عدم فعاليته ضد التحور الجديد لفيروس #كورونا."
وأكدت الوكالة الأوربية للأدوية أن الاختبارات أثبتت أن فوائد لقاح #فايزر_بايونتيك تفوق المخاطر التي قد تنجم عن استخدامه، وقالت: إن التجارب السريرية التي أجريت على لقاح فايزر-بايونتيك هي الأكبر من نوعها.
الوكالة الأوربية للأدوية تعلن الموافقة على استخدام لقاح "فايزر"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-12-21
أعلنت الوكالة الأوربية للأدوية الموافقة على استخدام لقاح "فايزر"، وقالت: "لا يوجد ما يشير إلى عدم فعاليته ضد التحور الجديد لفيروس #كورونا."
وأكدت الوكالة الأوربية للأدوية أن الاختبارات أثبتت أن فوائد لقاح #فايزر_بايونتيك تفوق المخاطر التي قد تنجم عن استخدامه، وقالت: إن التجارب السريرية التي أجريت على لقاح فايزر-بايونتيك هي الأكبر من نوعها.
21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
07:29 PM
الوكالة الأوربية للأدوية تعلن الموافقة على استخدام لقاح "فايزر"
قالت: التجارب السريرية التي أجريت عليه هي الأكبر من نوعها
أعلنت الوكالة الأوربية للأدوية الموافقة على استخدام لقاح "فايزر"، وقالت: "لا يوجد ما يشير إلى عدم فعاليته ضد التحور الجديد لفيروس #كورونا."
وأكدت الوكالة الأوربية للأدوية أن الاختبارات أثبتت أن فوائد لقاح #فايزر_بايونتيك تفوق المخاطر التي قد تنجم عن استخدامه، وقالت: إن التجارب السريرية التي أجريت على لقاح فايزر-بايونتيك هي الأكبر من نوعها.