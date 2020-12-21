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الوكالة الأوربية للأدوية تعلن الموافقة على استخدام لقاح "فايزر"

قالت: التجارب السريرية التي أجريت عليه هي الأكبر من نوعها

أعلنت الوكالة الأوربية للأدوية الموافقة على استخدام لقاح "فايزر"، وقالت: "لا يوجد ما يشير إلى عدم فعاليته ضد التحور الجديد لفيروس #كورونا."

وأكدت الوكالة الأوربية للأدوية أن الاختبارات أثبتت أن فوائد لقاح #فايزر_بايونتيك تفوق المخاطر التي قد تنجم عن استخدامه، وقالت: إن التجارب السريرية التي أجريت على لقاح فايزر-بايونتيك هي الأكبر من نوعها.

الوكالة الأوربية للأدوية لقاح فايزر

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الوكالة الأوربية للأدوية تعلن الموافقة على استخدام لقاح "فايزر"
سبق

أعلنت الوكالة الأوربية للأدوية الموافقة على استخدام لقاح "فايزر"، وقالت: "لا يوجد ما يشير إلى عدم فعاليته ضد التحور الجديد لفيروس #كورونا."

وأكدت الوكالة الأوربية للأدوية أن الاختبارات أثبتت أن فوائد لقاح #فايزر_بايونتيك تفوق المخاطر التي قد تنجم عن استخدامه، وقالت: إن التجارب السريرية التي أجريت على لقاح فايزر-بايونتيك هي الأكبر من نوعها.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
07:29 PM

الوكالة الأوربية للأدوية تعلن الموافقة على استخدام لقاح "فايزر"

قالت: التجارب السريرية التي أجريت عليه هي الأكبر من نوعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الوكالة الأوربية للأدوية الموافقة على استخدام لقاح "فايزر"، وقالت: "لا يوجد ما يشير إلى عدم فعاليته ضد التحور الجديد لفيروس #كورونا."

وأكدت الوكالة الأوربية للأدوية أن الاختبارات أثبتت أن فوائد لقاح #فايزر_بايونتيك تفوق المخاطر التي قد تنجم عن استخدامه، وقالت: إن التجارب السريرية التي أجريت على لقاح فايزر-بايونتيك هي الأكبر من نوعها.

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