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"ابن نافل": في الهلال رجال على قلب رجل .. و"الوطيان" حارس مستقبل الأخضر

بعد تحقيقه 3 بطولات في موسم رياضي واحد

قدم رئيس نادي الهلال فهد بن نافل التهنئة لأعضاء شرف وجماهير ناديه، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - ، على حساب غريمه التقليدي النصر 2 / 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال "ابن نافل": نحن في الهلال رجال على قلب رجل، ما تحقق من إنجازات هذا الموسم وبثلاثية الدوري وآسيا وكأس سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، لم يتحقق إلا بدعم رجال الهلال الأوفياء من أعضاء شرف وتكاتف اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في موسم استثنائي، وأهنئ جماهير الزعيم العالمي باللقب التاسع لأغلى البطولات السعودية".

وأشار رئيس الهلال إلى أن إدارته لا تهمل جانب الأكاديميات من أجل تقديم المواهب للرياضة السعودية، كما أشاد بنجومية حارس المستقبل للمنتخب السعودي حبيب الوطيان، كما وصف الفرنسي "قوميز" بالأسد الذي لا يشبع من البطولات.

يُذكر أن الهلال حقق إبان إدارة "ابن نافل" ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي 2020 ، وهي (لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس آسيا للأندية الأبطال وكأس الملك) وبلغ البطولة رقم 61.

الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين كأس الملك النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ابن نافل": في الهلال رجال على قلب رجل .. و"الوطيان" حارس مستقبل الأخضر
سبق

قدم رئيس نادي الهلال فهد بن نافل التهنئة لأعضاء شرف وجماهير ناديه، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - ، على حساب غريمه التقليدي النصر 2 / 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال "ابن نافل": نحن في الهلال رجال على قلب رجل، ما تحقق من إنجازات هذا الموسم وبثلاثية الدوري وآسيا وكأس سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، لم يتحقق إلا بدعم رجال الهلال الأوفياء من أعضاء شرف وتكاتف اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في موسم استثنائي، وأهنئ جماهير الزعيم العالمي باللقب التاسع لأغلى البطولات السعودية".

وأشار رئيس الهلال إلى أن إدارته لا تهمل جانب الأكاديميات من أجل تقديم المواهب للرياضة السعودية، كما أشاد بنجومية حارس المستقبل للمنتخب السعودي حبيب الوطيان، كما وصف الفرنسي "قوميز" بالأسد الذي لا يشبع من البطولات.

يُذكر أن الهلال حقق إبان إدارة "ابن نافل" ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي 2020 ، وهي (لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس آسيا للأندية الأبطال وكأس الملك) وبلغ البطولة رقم 61.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
12:13 AM

"ابن نافل": في الهلال رجال على قلب رجل .. و"الوطيان" حارس مستقبل الأخضر

بعد تحقيقه 3 بطولات في موسم رياضي واحد

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أحمد سرور - الرياض
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قدم رئيس نادي الهلال فهد بن نافل التهنئة لأعضاء شرف وجماهير ناديه، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - ، على حساب غريمه التقليدي النصر 2 / 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال "ابن نافل": نحن في الهلال رجال على قلب رجل، ما تحقق من إنجازات هذا الموسم وبثلاثية الدوري وآسيا وكأس سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، لم يتحقق إلا بدعم رجال الهلال الأوفياء من أعضاء شرف وتكاتف اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في موسم استثنائي، وأهنئ جماهير الزعيم العالمي باللقب التاسع لأغلى البطولات السعودية".

وأشار رئيس الهلال إلى أن إدارته لا تهمل جانب الأكاديميات من أجل تقديم المواهب للرياضة السعودية، كما أشاد بنجومية حارس المستقبل للمنتخب السعودي حبيب الوطيان، كما وصف الفرنسي "قوميز" بالأسد الذي لا يشبع من البطولات.

يُذكر أن الهلال حقق إبان إدارة "ابن نافل" ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي 2020 ، وهي (لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس آسيا للأندية الأبطال وكأس الملك) وبلغ البطولة رقم 61.

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