معركة "كورونا" لم تنتهِ.. كبير أطباء البيت الأبيض يحذّر قادة الولايات!

حثّ المواطنين على الالتزام بإجراءات الصحة العامة ونبّه لمعاناة الأوروبيين

حذّر كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض الدكتور "أنتوني فاوتشي"؛ قادة الولايات، من أن معركة الدولة مع فيروس "كوفيد-19" ليست عند منطقة النهاية.

كما حثّ المواطنين على الالتزام بإجراءات الصحة العامة، مشيراً إلى معاناة الأوروبيين من ارتفاعات جديدة في العدوى.

وأضاف ،خلال حديث مع "إن بي سي"، قائلاً: "عندما أسمع عن التراجع التام عن إجراءات الصحة العامة، والقول إنه لا مزيد من الأقنعة، لا لا شيء من هذا القبيل يجب أن يحدث، فهذا عمل محفوف بالمخاطر"، مضيفاً: "لم نصل بعد إلى منطقة النهاية، والانسحاب المبكر من إجراءات الصحة العامة قد يطيل أمد الوباء".

وفي حديث مع "فوكس نيوز"، الأحد، أوضح "فاوتشي"، أن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة في أنحاء أوروبا يرجع جزئياً إلى تخفيف إجراءات السلامة.