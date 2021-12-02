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أمانة حائل تطرح 29 فرصة استثمارية بأنشطة متنوعة

لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في الارتقاء بالخدمات

أعلنت أمانة منطقة حائل عن طرح 29 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.

وشملت الفرص المطروحة للمنافسة إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع مستشفى وجامعة ومدارس أهلية، وإنشاء وتشغيل وصيانة نوادي رياضية، وإنشاء وتشغيل وصيانة مراكز تجارية ومطاعم، وكذلك إنشاء وتشغيل وصيانة مركز تجاري سكني، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات وقود وصالات تجارية ومحلات تجارية.

وأوضح وكيل الأمين المساعد للاستثمارات المهندس ماجد البرقاوي، أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

ودعا الراغبين بالاستثمار التواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة حائل تطرح 29 فرصة استثمارية بأنشطة متنوعة
سبق

أعلنت أمانة منطقة حائل عن طرح 29 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.

وشملت الفرص المطروحة للمنافسة إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع مستشفى وجامعة ومدارس أهلية، وإنشاء وتشغيل وصيانة نوادي رياضية، وإنشاء وتشغيل وصيانة مراكز تجارية ومطاعم، وكذلك إنشاء وتشغيل وصيانة مركز تجاري سكني، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات وقود وصالات تجارية ومحلات تجارية.

وأوضح وكيل الأمين المساعد للاستثمارات المهندس ماجد البرقاوي، أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

ودعا الراغبين بالاستثمار التواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
04:03 PM

أمانة حائل تطرح 29 فرصة استثمارية بأنشطة متنوعة

لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في الارتقاء بالخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أعلنت أمانة منطقة حائل عن طرح 29 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.

وشملت الفرص المطروحة للمنافسة إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع مستشفى وجامعة ومدارس أهلية، وإنشاء وتشغيل وصيانة نوادي رياضية، وإنشاء وتشغيل وصيانة مراكز تجارية ومطاعم، وكذلك إنشاء وتشغيل وصيانة مركز تجاري سكني، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات وقود وصالات تجارية ومحلات تجارية.

وأوضح وكيل الأمين المساعد للاستثمارات المهندس ماجد البرقاوي، أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

ودعا الراغبين بالاستثمار التواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,093
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,489
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