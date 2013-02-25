النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"زين السعودية" تخفض 96.6% من خسائرها المتراكمة

بعد نمو في حجم إيراداتها التشغيلية بنحو 7%

كشفت النتائج المالية الفصلية لشركة زين السعودية عن نمو في حجم إيراداتها التشغيلية بنحو 7% عن الربع الأخير؛ حيث بلغت إيرادات الشركة 2,061 مليون ريال، مقارنة مع 1,928 مليون ريال عن فترة الربع الثالث من العام 2020.

وأعلنت الشركة في بيان على "تداول" أن هذه النتائج جاءت كترجمة مباشرة لنجاح استراتيجيتها التشغيلية القائمة على خفض النفقات التشغيلية، وحوكمة مالية أفضل، بالإضافة إلى نجاحها في تحقيق إدارة مالية متوازنة، تزامنت مع عملية إعادة هيكلة رأسمال.

وقالت إن هذه النتائج ثمرة الاستثمارات النوعية التي وظفتها الشركة، التي جعلتها الأسرع والأوسع انتشارًا في المملكة، وخصوصًا في شبكة الجيل الخامس التي تسعى حاليًّا إلى نشرها لتغطية كل المناطق في المملكة.

وبيّنت الشركة أن قوة الأداء التشغيلي والتنوع في مجالات الأعمال، ساعدها في إطفاء معظم الخسائر المتراكمة، خلال هذه الفترة الصعبة؛ حيث خفضت الشركة من خسائرها بنسبة 96.6%، من نحو 1,608 مليون ريال في العام 2019، لتصل إلى نحو 54 مليون ريال في العام 2020؛ إذ يعكس هذا الأداء الرؤية الإيجابية لوضع الشركة المتمثلة في خططها الاستراتيجية وقدرتها التشغيلية المدعومة بالتدفقات النقدية والإيرادات المتنامية.

وأكدت "زين" أن تراجع الخسائر المتراكمة جاء بسبب التحسن المستمر في مؤشراتها المالية الرئيسية، ونجاحها في عملية هيكلة رأسمال.

ولفتت إلى أن توقيع اتفاقية إعادة تمويل المرابحة المشترك كان له جملة من المزايا التي ساهمت في تقليص الخسائر المتراكمة من ضمنها هامش ربح أقل من السابق وشروط تجارية أفضل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"زين السعودية" تخفض 96.6% من خسائرها المتراكمة
سبق

كشفت النتائج المالية الفصلية لشركة زين السعودية عن نمو في حجم إيراداتها التشغيلية بنحو 7% عن الربع الأخير؛ حيث بلغت إيرادات الشركة 2,061 مليون ريال، مقارنة مع 1,928 مليون ريال عن فترة الربع الثالث من العام 2020.

وأعلنت الشركة في بيان على "تداول" أن هذه النتائج جاءت كترجمة مباشرة لنجاح استراتيجيتها التشغيلية القائمة على خفض النفقات التشغيلية، وحوكمة مالية أفضل، بالإضافة إلى نجاحها في تحقيق إدارة مالية متوازنة، تزامنت مع عملية إعادة هيكلة رأسمال.

وقالت إن هذه النتائج ثمرة الاستثمارات النوعية التي وظفتها الشركة، التي جعلتها الأسرع والأوسع انتشارًا في المملكة، وخصوصًا في شبكة الجيل الخامس التي تسعى حاليًّا إلى نشرها لتغطية كل المناطق في المملكة.

وبيّنت الشركة أن قوة الأداء التشغيلي والتنوع في مجالات الأعمال، ساعدها في إطفاء معظم الخسائر المتراكمة، خلال هذه الفترة الصعبة؛ حيث خفضت الشركة من خسائرها بنسبة 96.6%، من نحو 1,608 مليون ريال في العام 2019، لتصل إلى نحو 54 مليون ريال في العام 2020؛ إذ يعكس هذا الأداء الرؤية الإيجابية لوضع الشركة المتمثلة في خططها الاستراتيجية وقدرتها التشغيلية المدعومة بالتدفقات النقدية والإيرادات المتنامية.

وأكدت "زين" أن تراجع الخسائر المتراكمة جاء بسبب التحسن المستمر في مؤشراتها المالية الرئيسية، ونجاحها في عملية هيكلة رأسمال.

ولفتت إلى أن توقيع اتفاقية إعادة تمويل المرابحة المشترك كان له جملة من المزايا التي ساهمت في تقليص الخسائر المتراكمة من ضمنها هامش ربح أقل من السابق وشروط تجارية أفضل.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
05:05 PM

"زين السعودية" تخفض 96.6% من خسائرها المتراكمة

بعد نمو في حجم إيراداتها التشغيلية بنحو 7%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
730

كشفت النتائج المالية الفصلية لشركة زين السعودية عن نمو في حجم إيراداتها التشغيلية بنحو 7% عن الربع الأخير؛ حيث بلغت إيرادات الشركة 2,061 مليون ريال، مقارنة مع 1,928 مليون ريال عن فترة الربع الثالث من العام 2020.

وأعلنت الشركة في بيان على "تداول" أن هذه النتائج جاءت كترجمة مباشرة لنجاح استراتيجيتها التشغيلية القائمة على خفض النفقات التشغيلية، وحوكمة مالية أفضل، بالإضافة إلى نجاحها في تحقيق إدارة مالية متوازنة، تزامنت مع عملية إعادة هيكلة رأسمال.

وقالت إن هذه النتائج ثمرة الاستثمارات النوعية التي وظفتها الشركة، التي جعلتها الأسرع والأوسع انتشارًا في المملكة، وخصوصًا في شبكة الجيل الخامس التي تسعى حاليًّا إلى نشرها لتغطية كل المناطق في المملكة.

وبيّنت الشركة أن قوة الأداء التشغيلي والتنوع في مجالات الأعمال، ساعدها في إطفاء معظم الخسائر المتراكمة، خلال هذه الفترة الصعبة؛ حيث خفضت الشركة من خسائرها بنسبة 96.6%، من نحو 1,608 مليون ريال في العام 2019، لتصل إلى نحو 54 مليون ريال في العام 2020؛ إذ يعكس هذا الأداء الرؤية الإيجابية لوضع الشركة المتمثلة في خططها الاستراتيجية وقدرتها التشغيلية المدعومة بالتدفقات النقدية والإيرادات المتنامية.

وأكدت "زين" أن تراجع الخسائر المتراكمة جاء بسبب التحسن المستمر في مؤشراتها المالية الرئيسية، ونجاحها في عملية هيكلة رأسمال.

ولفتت إلى أن توقيع اتفاقية إعادة تمويل المرابحة المشترك كان له جملة من المزايا التي ساهمت في تقليص الخسائر المتراكمة من ضمنها هامش ربح أقل من السابق وشروط تجارية أفضل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,462
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,772
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,264
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,816

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة