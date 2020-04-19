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تحت الأمطار الغزيرة.. "سبق" توثِّق تطبيق "أمن وادي الدواسر" أمر منع التجوُّل

"الدفاع المدني" يحذِّر المواطنين من الوجود في مناطق الأودية وجريان السيول

يواصل رجال الأمن في محافظة وادي الدواسر مهمتهم في تطبيق أمر منع التجوُّل تحت الأمطار الغزيرة التي تشهدها غرب المحافظة حاليًا.

‫ووثَّقت عدسة "سبق" رجال القوة الخاصة بأمن الطرق بمركز الخماسين أثناء أدائهم عملهم في ظل الأمطار الغزيرة عازمين على تنفيذ ما كُلفوا به من مهام وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين بالأمر السامي بمنع التجوُّل.

‫كما رصدت "سبق" من تحت البروق والأمطار الخفيفة رجال القوة الخاصة لأمن الطرق عند البوابة الشرقية من المحافظة، فارضين هيبتهم وحزمهم في تنفيذ أمر منع التجول للتأكد من التصاريح والمركبات القادمة من الرياض للمنطقة الجنوبية.

‫من جانبها، حذَّرت إدارة الدفاع المدني المواطنين من الوجود في مناطق الأودية وجريان السيول، كما رفعت من أُهبة استعداداتها تحسبًا لأي طارئ -لا قدر الله-.

وادي الدواسر الأمطار منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحت الأمطار الغزيرة.. "سبق" توثِّق تطبيق "أمن وادي الدواسر" أمر منع التجوُّل
سبق

يواصل رجال الأمن في محافظة وادي الدواسر مهمتهم في تطبيق أمر منع التجوُّل تحت الأمطار الغزيرة التي تشهدها غرب المحافظة حاليًا.

‫ووثَّقت عدسة "سبق" رجال القوة الخاصة بأمن الطرق بمركز الخماسين أثناء أدائهم عملهم في ظل الأمطار الغزيرة عازمين على تنفيذ ما كُلفوا به من مهام وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين بالأمر السامي بمنع التجوُّل.

‫كما رصدت "سبق" من تحت البروق والأمطار الخفيفة رجال القوة الخاصة لأمن الطرق عند البوابة الشرقية من المحافظة، فارضين هيبتهم وحزمهم في تنفيذ أمر منع التجول للتأكد من التصاريح والمركبات القادمة من الرياض للمنطقة الجنوبية.

‫من جانبها، حذَّرت إدارة الدفاع المدني المواطنين من الوجود في مناطق الأودية وجريان السيول، كما رفعت من أُهبة استعداداتها تحسبًا لأي طارئ -لا قدر الله-.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
10:22 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
11:18 PM

تحت الأمطار الغزيرة.. "سبق" توثِّق تطبيق "أمن وادي الدواسر" أمر منع التجوُّل

"الدفاع المدني" يحذِّر المواطنين من الوجود في مناطق الأودية وجريان السيول

A A A
خلف الدوسري - وادي الدواسر
3
3,978

يواصل رجال الأمن في محافظة وادي الدواسر مهمتهم في تطبيق أمر منع التجوُّل تحت الأمطار الغزيرة التي تشهدها غرب المحافظة حاليًا.

‫ووثَّقت عدسة "سبق" رجال القوة الخاصة بأمن الطرق بمركز الخماسين أثناء أدائهم عملهم في ظل الأمطار الغزيرة عازمين على تنفيذ ما كُلفوا به من مهام وسط التزام تام من المواطنين والمقيمين بالأمر السامي بمنع التجوُّل.

‫كما رصدت "سبق" من تحت البروق والأمطار الخفيفة رجال القوة الخاصة لأمن الطرق عند البوابة الشرقية من المحافظة، فارضين هيبتهم وحزمهم في تنفيذ أمر منع التجول للتأكد من التصاريح والمركبات القادمة من الرياض للمنطقة الجنوبية.

‫من جانبها، حذَّرت إدارة الدفاع المدني المواطنين من الوجود في مناطق الأودية وجريان السيول، كما رفعت من أُهبة استعداداتها تحسبًا لأي طارئ -لا قدر الله-.

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