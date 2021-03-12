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وكيل إمارة مكة ينقل تعازي "الفيصل" ونائبه لأسرة محافظ تربة

الفقيد توفي صباح أمس إثر حادث مروري على طريق حضن

نقل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، حضوريًا تعازي ومواساة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، لذوي محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي - رحمه الله- والذي وافته المنية إثر حادث مروري أمس الخميس.

وسأل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو "المفرجي" عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة ونائبه على تعازيهم ومواساتهم.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة متعب البقمي الطائف

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وكيل إمارة مكة ينقل تعازي "الفيصل" ونائبه لأسرة محافظ تربة
سبق

نقل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، حضوريًا تعازي ومواساة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، لذوي محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي - رحمه الله- والذي وافته المنية إثر حادث مروري أمس الخميس.

وسأل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو "المفرجي" عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة ونائبه على تعازيهم ومواساتهم.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
06:35 PM
اخر تعديل
12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
09:44 PM

وكيل إمارة مكة ينقل تعازي "الفيصل" ونائبه لأسرة محافظ تربة

الفقيد توفي صباح أمس إثر حادث مروري على طريق حضن

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
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3,256

نقل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، حضوريًا تعازي ومواساة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، لذوي محافظ تربة عبدالعزيز المفرجي - رحمه الله- والذي وافته المنية إثر حادث مروري أمس الخميس.

وسأل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو "المفرجي" عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة ونائبه على تعازيهم ومواساتهم.

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