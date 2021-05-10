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قوات الاحتلال تقتحم ساحات الأقصى مخلفة عشرات الجرحى والمعتكفين يتصدّون لهم

مواجهات عنيفة والشرطة تستخدم الرصاص والقنابل الصوتية في ذكرى احتلال المدينة

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، مخلفة عشرات الجرحى.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على الموجودين داخل ساحة المسجد الأقصى؛ ما أوقع إصابات بين صفوفهم.

وبحسب "الفرنسية"، احتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الإثنين ذكرى ما يسمّى "يوم توحيد القدس"؛ أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية منعها المستوطنين الذين بدأوا بالتجمُّع عند حائط البراق القريب، من الدخول إلى الباحات.

ويُسمح لليهود بزيارة الموقع خلال أوقات محدّدة، ولكن تُمنع عليهم الصلاة فيه لتجنب التوترات.


ويشهد المسجد بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بسبب رفض الفلسطينيين دخول اليهود إليه، معتبرين هذه الخطوة استفزازاً لمشاعرهم.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط أكثر من 200 جريح.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قوات الاحتلال تقتحم ساحات الأقصى مخلفة عشرات الجرحى والمعتكفين يتصدّون لهم
سبق

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، مخلفة عشرات الجرحى.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على الموجودين داخل ساحة المسجد الأقصى؛ ما أوقع إصابات بين صفوفهم.

وبحسب "الفرنسية"، احتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الإثنين ذكرى ما يسمّى "يوم توحيد القدس"؛ أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية منعها المستوطنين الذين بدأوا بالتجمُّع عند حائط البراق القريب، من الدخول إلى الباحات.

ويُسمح لليهود بزيارة الموقع خلال أوقات محدّدة، ولكن تُمنع عليهم الصلاة فيه لتجنب التوترات.


ويشهد المسجد بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بسبب رفض الفلسطينيين دخول اليهود إليه، معتبرين هذه الخطوة استفزازاً لمشاعرهم.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط أكثر من 200 جريح.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
10:34 AM

قوات الاحتلال تقتحم ساحات الأقصى مخلفة عشرات الجرحى والمعتكفين يتصدّون لهم

مواجهات عنيفة والشرطة تستخدم الرصاص والقنابل الصوتية في ذكرى احتلال المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، مخلفة عشرات الجرحى.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على الموجودين داخل ساحة المسجد الأقصى؛ ما أوقع إصابات بين صفوفهم.

وبحسب "الفرنسية"، احتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ لمنع المستوطنين من الدخول إليه، إذ تحيي إسرائيل الإثنين ذكرى ما يسمّى "يوم توحيد القدس"؛ أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية منعها المستوطنين الذين بدأوا بالتجمُّع عند حائط البراق القريب، من الدخول إلى الباحات.

ويُسمح لليهود بزيارة الموقع خلال أوقات محدّدة، ولكن تُمنع عليهم الصلاة فيه لتجنب التوترات.


ويشهد المسجد بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بسبب رفض الفلسطينيين دخول اليهود إليه، معتبرين هذه الخطوة استفزازاً لمشاعرهم.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط أكثر من 200 جريح.

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