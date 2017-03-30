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زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر يضرب منطقة التبت الصينية

لم ترد معلومات عن وقوع دمار.. وليس هناك تهديد بحدوث تسونامي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن الهزة تم تسجيلها عند الساعة 17:27 بتوقيت غرينتش، مشيرة إلى أن مركز الهزة وقع على بعد حوالي 612 كيلومتراً جنوب شرق لاسا، المركز الإداري لمنطقة التبت على عمق 10 كيلومترات".

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث دمار، كما أنه ليس هناك أي تهديد بحدوث تسونامي.

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زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر يضرب منطقة التبت الصينية
سبق

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن الهزة تم تسجيلها عند الساعة 17:27 بتوقيت غرينتش، مشيرة إلى أن مركز الهزة وقع على بعد حوالي 612 كيلومتراً جنوب شرق لاسا، المركز الإداري لمنطقة التبت على عمق 10 كيلومترات".

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث دمار، كما أنه ليس هناك أي تهديد بحدوث تسونامي.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
12:54 AM

زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر يضرب منطقة التبت الصينية

لم ترد معلومات عن وقوع دمار.. وليس هناك تهديد بحدوث تسونامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن الهزة تم تسجيلها عند الساعة 17:27 بتوقيت غرينتش، مشيرة إلى أن مركز الهزة وقع على بعد حوالي 612 كيلومتراً جنوب شرق لاسا، المركز الإداري لمنطقة التبت على عمق 10 كيلومترات".

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث دمار، كما أنه ليس هناك أي تهديد بحدوث تسونامي.

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