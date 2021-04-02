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إعلان القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد الإعلام الرياضي

لجنة الانتخابات تؤكد أهمية التزام الجميع بكافة مواد اللائحة

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس للدورة القادمة (2021- 2025)، جاء ذلك بعد الانتهاء من استقبال الطعون على القائمة الأولية للمرشحين والفصل فيها من قبل لجنة الطعون والمخالفات.

وشملت القائمة النهائية 9 مترشحين هم: خالد بن إبراهيم بن غانم أبوغانم، رياض محمد صالح الغامدي، رياض بن ضيف الله بن زيلعي مسلم، سلطان بن مساعد بن فهد بن غشيان، صالح بن عبدالعزيز بن صالح الخليف، عبدالله بن مساعد بن عبدالكريم الدرويش، عبدالهادي بن حسين بن ناجي آل مطلق، عوض بن مبارك بن جمعان الصقور، فارس بن سالم بن عتيق الفزي الجهني.

وأكدت لجنة الانتخابات أهمية التزام المرشحين بكافة مواد لائحة الانتخابات والالتزام بجميع بنودها لحين موعد الاقتراع والتصويت وإعلان النتائج حسب الجدول الزمني في الثامن من شهر أبريل الجاري.

الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي

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إعلان القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد الإعلام الرياضي
سبق

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس للدورة القادمة (2021- 2025)، جاء ذلك بعد الانتهاء من استقبال الطعون على القائمة الأولية للمرشحين والفصل فيها من قبل لجنة الطعون والمخالفات.

وشملت القائمة النهائية 9 مترشحين هم: خالد بن إبراهيم بن غانم أبوغانم، رياض محمد صالح الغامدي، رياض بن ضيف الله بن زيلعي مسلم، سلطان بن مساعد بن فهد بن غشيان، صالح بن عبدالعزيز بن صالح الخليف، عبدالله بن مساعد بن عبدالكريم الدرويش، عبدالهادي بن حسين بن ناجي آل مطلق، عوض بن مبارك بن جمعان الصقور، فارس بن سالم بن عتيق الفزي الجهني.

وأكدت لجنة الانتخابات أهمية التزام المرشحين بكافة مواد لائحة الانتخابات والالتزام بجميع بنودها لحين موعد الاقتراع والتصويت وإعلان النتائج حسب الجدول الزمني في الثامن من شهر أبريل الجاري.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
11:24 PM

إعلان القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد الإعلام الرياضي

لجنة الانتخابات تؤكد أهمية التزام الجميع بكافة مواد اللائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت اللجنة العامة لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم الجمعة، عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس للدورة القادمة (2021- 2025)، جاء ذلك بعد الانتهاء من استقبال الطعون على القائمة الأولية للمرشحين والفصل فيها من قبل لجنة الطعون والمخالفات.

وشملت القائمة النهائية 9 مترشحين هم: خالد بن إبراهيم بن غانم أبوغانم، رياض محمد صالح الغامدي، رياض بن ضيف الله بن زيلعي مسلم، سلطان بن مساعد بن فهد بن غشيان، صالح بن عبدالعزيز بن صالح الخليف، عبدالله بن مساعد بن عبدالكريم الدرويش، عبدالهادي بن حسين بن ناجي آل مطلق، عوض بن مبارك بن جمعان الصقور، فارس بن سالم بن عتيق الفزي الجهني.

وأكدت لجنة الانتخابات أهمية التزام المرشحين بكافة مواد لائحة الانتخابات والالتزام بجميع بنودها لحين موعد الاقتراع والتصويت وإعلان النتائج حسب الجدول الزمني في الثامن من شهر أبريل الجاري.

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