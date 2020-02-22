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"الجدعان": السعودية تفخر باستضافة قمة الـ20.. ونتطلع لإيجاد حلول لـ"الرقمنة"

على هامش اجتماع وزراء مالية المجموعة وعبر ندوة "أولويات الضرائب الدولية"

عقدت اليوم في الرياض، ندوة "أولويات الضرائب الدولية"؛ وذلك على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.

وألقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، كلمة رحب فيها بالجميع، موضحًا أن المملكة فخورة باستضافتها قمة العشرين، وتتطلع للعمل مع شركاء قمة العشرين لإيجاد الحلول للتحديات القادمة.

وقال: "حدث اليوم يعطينا الفرصة لتقييم ما حققناه من شفافية ومناقشة طرق تحقيق المزيد من النجاح، وسيقوم أيضًا بإتاحة الفرصة لمناقشة إيجاد الحلول للمشاكل الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد".

وأضاف: "بدعم دول مجموعة العشرين، حقق المجتمع الدولي نجاحات كبيرة في محاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح، واليوم، أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول العشرين والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية؛ يعملون معًا لتطبيق المعايير المتفق عليها دوليًّا في الشفافية الضريبية".

وأردف: "هذه المعايير تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية، والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب".

وكشف "الجدعان" عن توقيع أكثر من ستة آلاف اتفاقية تعاون ثنائي؛ تمثلت في السلطات الضريبية حول العالم يعملون على الاستفادة من التبادل التلقائي لآليات المعلومات؛ حيث تم تبادل المعلومات حول 50 مليون حساب مالي بنهاية 2019، بقيمة أكثر من خمسة مليارات يورو، وتم تحديد ما يقرب من 100 مليار يورو من العائدات الضريبية الإضافية بفضل آليات الالتزام الإرادي والتحقيقات".

وأشار إلى أن الندوة ستناقش أيضًا التطورات في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وكيف يمكن أن تتطور معايير الشفافية الضريبية.

وأكد أن الجميع يدرك أن الرقمنة تؤثر تأثيرًا عميقًا على الاقتصاد العالمي وطريقة ممارسة الأعمال التجارية؛ حيث أصبحت الشركات الآن قادرة على تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع الدول، دون وجود مادي، وبالتالي دون وجود ضريبي، وجعلت هذه التطورات من الضروري تحديث وإصلاح النظام الضريبي الدولي.

وأشار وزير المالية إلى أن قادة مجموعة العشرين في عام 2018 التزمت بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد؛ حيث فوضوا منظمة مجموعة العشرين للتعاون الاقتصادي الشامل، وإطار التآكل والربح الأساسي لتقديم حل قائم على الإجماع لمواجهة هذه التحديات الضريبية.

ولفت إلى أنه وخلال هذا الحدث ستجرى محادثات بنّاءة حول كيفية المضي قدمًا وتحسين النظام الضريبي العالمي بطريقة عادلة ومسؤولة، آملًا أن يكون هذا الحدث مثمرًا، وأن يقدم رؤى قيمة للعمل خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

أولويات الضرائب الدولية وزراء المالية دول مجموعة العشرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجدعان": السعودية تفخر باستضافة قمة الـ20.. ونتطلع لإيجاد حلول لـ"الرقمنة"
سبق

عقدت اليوم في الرياض، ندوة "أولويات الضرائب الدولية"؛ وذلك على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.

وألقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، كلمة رحب فيها بالجميع، موضحًا أن المملكة فخورة باستضافتها قمة العشرين، وتتطلع للعمل مع شركاء قمة العشرين لإيجاد الحلول للتحديات القادمة.

وقال: "حدث اليوم يعطينا الفرصة لتقييم ما حققناه من شفافية ومناقشة طرق تحقيق المزيد من النجاح، وسيقوم أيضًا بإتاحة الفرصة لمناقشة إيجاد الحلول للمشاكل الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد".

وأضاف: "بدعم دول مجموعة العشرين، حقق المجتمع الدولي نجاحات كبيرة في محاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح، واليوم، أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول العشرين والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية؛ يعملون معًا لتطبيق المعايير المتفق عليها دوليًّا في الشفافية الضريبية".

وأردف: "هذه المعايير تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية، والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب".

وكشف "الجدعان" عن توقيع أكثر من ستة آلاف اتفاقية تعاون ثنائي؛ تمثلت في السلطات الضريبية حول العالم يعملون على الاستفادة من التبادل التلقائي لآليات المعلومات؛ حيث تم تبادل المعلومات حول 50 مليون حساب مالي بنهاية 2019، بقيمة أكثر من خمسة مليارات يورو، وتم تحديد ما يقرب من 100 مليار يورو من العائدات الضريبية الإضافية بفضل آليات الالتزام الإرادي والتحقيقات".

وأشار إلى أن الندوة ستناقش أيضًا التطورات في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وكيف يمكن أن تتطور معايير الشفافية الضريبية.

وأكد أن الجميع يدرك أن الرقمنة تؤثر تأثيرًا عميقًا على الاقتصاد العالمي وطريقة ممارسة الأعمال التجارية؛ حيث أصبحت الشركات الآن قادرة على تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع الدول، دون وجود مادي، وبالتالي دون وجود ضريبي، وجعلت هذه التطورات من الضروري تحديث وإصلاح النظام الضريبي الدولي.

وأشار وزير المالية إلى أن قادة مجموعة العشرين في عام 2018 التزمت بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد؛ حيث فوضوا منظمة مجموعة العشرين للتعاون الاقتصادي الشامل، وإطار التآكل والربح الأساسي لتقديم حل قائم على الإجماع لمواجهة هذه التحديات الضريبية.

ولفت إلى أنه وخلال هذا الحدث ستجرى محادثات بنّاءة حول كيفية المضي قدمًا وتحسين النظام الضريبي العالمي بطريقة عادلة ومسؤولة، آملًا أن يكون هذا الحدث مثمرًا، وأن يقدم رؤى قيمة للعمل خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
01:16 PM

"الجدعان": السعودية تفخر باستضافة قمة الـ20.. ونتطلع لإيجاد حلول لـ"الرقمنة"

على هامش اجتماع وزراء مالية المجموعة وعبر ندوة "أولويات الضرائب الدولية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت اليوم في الرياض، ندوة "أولويات الضرائب الدولية"؛ وذلك على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية.

وألقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، كلمة رحب فيها بالجميع، موضحًا أن المملكة فخورة باستضافتها قمة العشرين، وتتطلع للعمل مع شركاء قمة العشرين لإيجاد الحلول للتحديات القادمة.

وقال: "حدث اليوم يعطينا الفرصة لتقييم ما حققناه من شفافية ومناقشة طرق تحقيق المزيد من النجاح، وسيقوم أيضًا بإتاحة الفرصة لمناقشة إيجاد الحلول للمشاكل الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد".

وأضاف: "بدعم دول مجموعة العشرين، حقق المجتمع الدولي نجاحات كبيرة في محاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح، واليوم، أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول العشرين والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية؛ يعملون معًا لتطبيق المعايير المتفق عليها دوليًّا في الشفافية الضريبية".

وأردف: "هذه المعايير تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية، والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب".

وكشف "الجدعان" عن توقيع أكثر من ستة آلاف اتفاقية تعاون ثنائي؛ تمثلت في السلطات الضريبية حول العالم يعملون على الاستفادة من التبادل التلقائي لآليات المعلومات؛ حيث تم تبادل المعلومات حول 50 مليون حساب مالي بنهاية 2019، بقيمة أكثر من خمسة مليارات يورو، وتم تحديد ما يقرب من 100 مليار يورو من العائدات الضريبية الإضافية بفضل آليات الالتزام الإرادي والتحقيقات".

وأشار إلى أن الندوة ستناقش أيضًا التطورات في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وكيف يمكن أن تتطور معايير الشفافية الضريبية.

وأكد أن الجميع يدرك أن الرقمنة تؤثر تأثيرًا عميقًا على الاقتصاد العالمي وطريقة ممارسة الأعمال التجارية؛ حيث أصبحت الشركات الآن قادرة على تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع الدول، دون وجود مادي، وبالتالي دون وجود ضريبي، وجعلت هذه التطورات من الضروري تحديث وإصلاح النظام الضريبي الدولي.

وأشار وزير المالية إلى أن قادة مجموعة العشرين في عام 2018 التزمت بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد؛ حيث فوضوا منظمة مجموعة العشرين للتعاون الاقتصادي الشامل، وإطار التآكل والربح الأساسي لتقديم حل قائم على الإجماع لمواجهة هذه التحديات الضريبية.

ولفت إلى أنه وخلال هذا الحدث ستجرى محادثات بنّاءة حول كيفية المضي قدمًا وتحسين النظام الضريبي العالمي بطريقة عادلة ومسؤولة، آملًا أن يكون هذا الحدث مثمرًا، وأن يقدم رؤى قيمة للعمل خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

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