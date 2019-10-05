العراق .. مقتل 5 متظاهرين بنيران الشرطة

رفع حظر التجول في بغداد

قتل خمسة محتجين اليوم (السبت) في اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة في العاصمة العراقية بغداد، في اليوم الخامس لاندلاع الاحتجاجات، بحسب ما نقلت "رويترز" عن الشرطة ومصادر طبية.

ورفعت السلطات العراقية حظر تجول فرضته قبل أيام في بغداد، بعد تحدي المتظاهرين له، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى نحو 100 قتيل.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في العاصمة، فيما أغلقت حواجز خرسانية المناطق التي تجمع فيها المحتجون بالآلاف واشتبكوا مع الشرطة الأيام الماضية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التقوا بقادة للاحتجاج من بغداد ومحافظات أخرى لبحث مطالبهم.