"الأرصاد": عوائق ترابية على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل الحناكية وبدر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من عوائق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية وبدر تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 صباحاً.