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"الأرصاد": عوائق ترابية على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل الحناكية وبدر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من عوائق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية وبدر تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 صباحاً.

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"الأرصاد": عوائق ترابية على المدينة المنوّرة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من عوائق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية وبدر تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 صباحاً.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
08:34 AM

"الأرصاد": عوائق ترابية على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل الحناكية وبدر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من عوائق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية وبدر تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 صباحاً.

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