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أمطار ورياح.. هكذا يتوقّع "الحصيني" أجواء الساعات المقبلة

قال: حارة نهاراً نسبياً على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجراً

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أجواءً حارة نهاراً نسبياً، اليوم، على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجراً.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على جازان ومرتفعات عسير والباحة والربع الخالي واليمن وغرب الإمارات وعُمان.

وتابع: رياح متوسطة السرعة على شرق ووسط وغرب المملكة ووسط الخليج وشماله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار ورياح.. هكذا يتوقّع "الحصيني" أجواء الساعات المقبلة
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أجواءً حارة نهاراً نسبياً، اليوم، على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجراً.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على جازان ومرتفعات عسير والباحة والربع الخالي واليمن وغرب الإمارات وعُمان.

وتابع: رياح متوسطة السرعة على شرق ووسط وغرب المملكة ووسط الخليج وشماله.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
08:27 AM

أمطار ورياح.. هكذا يتوقّع "الحصيني" أجواء الساعات المقبلة

قال: حارة نهاراً نسبياً على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ أجواءً حارة نهاراً نسبياً، اليوم، على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجراً.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على جازان ومرتفعات عسير والباحة والربع الخالي واليمن وغرب الإمارات وعُمان.

وتابع: رياح متوسطة السرعة على شرق ووسط وغرب المملكة ووسط الخليج وشماله.

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