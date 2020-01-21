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"مدني تبوك" يتفاعل مع توقعات الثلوج : احذروا

الأرصاد: من الساعة الـ5 مساءً وتستمر حتى صباح الغد

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الثلوج المتوقع هطولها على المنطقة، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن توقعات عن تساقط الثلوج على محافظة حقل.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تبدأ -بعد مشيئة الله تعالى- عند الساعة الـ5 مساءً، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الغد.

مديرية الدفاع المدني منطقة تبوك ثلوج تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني تبوك" يتفاعل مع توقعات الثلوج : احذروا
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الثلوج المتوقع هطولها على المنطقة، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن توقعات عن تساقط الثلوج على محافظة حقل.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تبدأ -بعد مشيئة الله تعالى- عند الساعة الـ5 مساءً، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الغد.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
02:25 PM
اخر تعديل
21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
04:03 PM

"مدني تبوك" يتفاعل مع توقعات الثلوج : احذروا

الأرصاد: من الساعة الـ5 مساءً وتستمر حتى صباح الغد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
1
1,258

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من حالة الثلوج المتوقع هطولها على المنطقة، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن توقعات عن تساقط الثلوج على محافظة حقل.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تبدأ -بعد مشيئة الله تعالى- عند الساعة الـ5 مساءً، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الغد.

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