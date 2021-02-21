مقدمة من الإمارات.. وصول 20 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" إلى غزة

تخصص للطواقم الطبية

وصلت اليوم (الأحد)، نحو عشرين ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، مقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما ذكر مسؤولون وشهود عيان.

ومن ناحيته، بين القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان المقيم في الإمارات، أن اللقاحات ستخصص للطواقم الطبية،

وفقاً لـ"فرانس 24".

وكان "دحلان" قد أشار في منشور سابق له عبر حسابه على "فيسبوك" أن "دفعة أولى من اللقاحات في طريقها إلى قطاع غزة وهذه الدفعة منحة من دولة الإمارات الشقيقة".

ووصلت الأربعاء الماضي عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قادمة من رام الله، وتضمنت 2000 جرعة كذلك من لقاح "سبوتنيك-في".