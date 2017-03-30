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فرع "نقل الباحة" يزور مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في المنطقة

تفقد الخدمات التأهيلية والتربوية والأجهزة والتقنيات المتطورة بالمركز

استقبل مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة وفد فرع وزارة النقل بالمنطقة، وكان في استقبال الوفد مدير المركز أحمد بن عيسى الزهراني.

واطلع الوفد خلال جولة على أقسام ووحدات المركز والخدمات التأهيلية والتربوية والاجتماعية التي تقدم للأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة الموجودة بالمركز.

وأعرب الحزنوي عن تقديره للجهود والخدمات التي يوفرها المركز للأطفال. مؤكداً دعم فرع وزارة النقل بالمنطقة لأهداف المركز وأنشطته كشريك إستراتيجي للجمعية في أعمالها وأنشطتها.

ومن جهته عبر مدير مركز الجمعية بالباحة أحمد الزهراني عن شكره وتقديره لحرص مسؤولي فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة على دعم المركز، وبحث عقد اتفاقية تعاون في خدمات المركز لهذه الفئة الغالية من أبناء منطقة الباحة من الأطفال ذوي الإعاقة.

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فرع "نقل الباحة" يزور مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في المنطقة
سبق

استقبل مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة وفد فرع وزارة النقل بالمنطقة، وكان في استقبال الوفد مدير المركز أحمد بن عيسى الزهراني.

واطلع الوفد خلال جولة على أقسام ووحدات المركز والخدمات التأهيلية والتربوية والاجتماعية التي تقدم للأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة الموجودة بالمركز.

وأعرب الحزنوي عن تقديره للجهود والخدمات التي يوفرها المركز للأطفال. مؤكداً دعم فرع وزارة النقل بالمنطقة لأهداف المركز وأنشطته كشريك إستراتيجي للجمعية في أعمالها وأنشطتها.

ومن جهته عبر مدير مركز الجمعية بالباحة أحمد الزهراني عن شكره وتقديره لحرص مسؤولي فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة على دعم المركز، وبحث عقد اتفاقية تعاون في خدمات المركز لهذه الفئة الغالية من أبناء منطقة الباحة من الأطفال ذوي الإعاقة.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
12:29 AM

فرع "نقل الباحة" يزور مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في المنطقة

تفقد الخدمات التأهيلية والتربوية والأجهزة والتقنيات المتطورة بالمركز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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استقبل مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمنطقة الباحة وفد فرع وزارة النقل بالمنطقة، وكان في استقبال الوفد مدير المركز أحمد بن عيسى الزهراني.

واطلع الوفد خلال جولة على أقسام ووحدات المركز والخدمات التأهيلية والتربوية والاجتماعية التي تقدم للأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة الموجودة بالمركز.

وأعرب الحزنوي عن تقديره للجهود والخدمات التي يوفرها المركز للأطفال. مؤكداً دعم فرع وزارة النقل بالمنطقة لأهداف المركز وأنشطته كشريك إستراتيجي للجمعية في أعمالها وأنشطتها.

ومن جهته عبر مدير مركز الجمعية بالباحة أحمد الزهراني عن شكره وتقديره لحرص مسؤولي فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة على دعم المركز، وبحث عقد اتفاقية تعاون في خدمات المركز لهذه الفئة الغالية من أبناء منطقة الباحة من الأطفال ذوي الإعاقة.

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