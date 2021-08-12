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الرياض.. القبض على 4 مقيمين يروّجون لمنح قروض تمويلية للمتعثرين وتحديث الحالة الصحية

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين، اثنان من الجنسية السورية، وآخران من الجنسية البنجلادشية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، يروّجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنح قروض تمويلية للمتعثرين، واستطاعتهم تحديث الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، مستخدمين في ذلك شرائح اتصال بأسماء وهمية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها، وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن تلك الادعاءات احتيالية، ولم يتم تنفيذ أية عملية منح قروض أو تعديل حالة في "توكلنا"، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة.

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الرياض.. القبض على 4 مقيمين يروّجون لمنح قروض تمويلية للمتعثرين وتحديث الحالة الصحية
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين، اثنان من الجنسية السورية، وآخران من الجنسية البنجلادشية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، يروّجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنح قروض تمويلية للمتعثرين، واستطاعتهم تحديث الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، مستخدمين في ذلك شرائح اتصال بأسماء وهمية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها، وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن تلك الادعاءات احتيالية، ولم يتم تنفيذ أية عملية منح قروض أو تعديل حالة في "توكلنا"، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
12:29 AM

الرياض.. القبض على 4 مقيمين يروّجون لمنح قروض تمويلية للمتعثرين وتحديث الحالة الصحية

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين، اثنان من الجنسية السورية، وآخران من الجنسية البنجلادشية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، يروّجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنح قروض تمويلية للمتعثرين، واستطاعتهم تحديث الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، مستخدمين في ذلك شرائح اتصال بأسماء وهمية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها، وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن تلك الادعاءات احتيالية، ولم يتم تنفيذ أية عملية منح قروض أو تعديل حالة في "توكلنا"، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة.

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