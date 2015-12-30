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"الصحة": تسجيل 113حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 170 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الصحة يتفقد مركز لقاحات كورونا بجدة ويلتقي المواطنين والمقيمين

زار العيادات المخصصة للتطعيم والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف

وقف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم على سير العمل بمركز لقاح كورونا بمحافظة جدة، يرافقه مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل السيالي، وعدد من قيادي صحة جدة.

واطّلع الوزير الربيعة على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى الآلية المتبعة في هذا الشأن، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قِبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قبل وزارة الصحة والتحقق منها، والاستماع لشرح مفصل عن المركز والدور الذي يقدمه من آلية التخزين للقاح.

كما زار وزير الصحة أيضاً العيادات المخصصة للتطعيم والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.

وفي الختام التقى الدكتور الربيعة بعدد من المواطنين والمقيمين أثناء وجودهم في أماكن الانتظار لأخذ اللقاح، حيث أبدوا إعجابهم بالخدمات المقدمة من قبل الوزارة، التي تضاهي المراكز العالمية وفق بروتوكولات عالية في التباعد الاجتماعي لكل غرفة.

وقدم الوزير الربيعة شكره وتقديره للعاملين بالمركز والدور الذي يقومون به للسعي في تحقيق الهدف المأمول لأخذ اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وتقدم العناية الصحية لهم.

وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة يتفقد مركز لقاحات كورونا بجدة ويلتقي المواطنين والمقيمين
سبق

وقف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم على سير العمل بمركز لقاح كورونا بمحافظة جدة، يرافقه مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل السيالي، وعدد من قيادي صحة جدة.

واطّلع الوزير الربيعة على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى الآلية المتبعة في هذا الشأن، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قِبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قبل وزارة الصحة والتحقق منها، والاستماع لشرح مفصل عن المركز والدور الذي يقدمه من آلية التخزين للقاح.

كما زار وزير الصحة أيضاً العيادات المخصصة للتطعيم والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.

وفي الختام التقى الدكتور الربيعة بعدد من المواطنين والمقيمين أثناء وجودهم في أماكن الانتظار لأخذ اللقاح، حيث أبدوا إعجابهم بالخدمات المقدمة من قبل الوزارة، التي تضاهي المراكز العالمية وفق بروتوكولات عالية في التباعد الاجتماعي لكل غرفة.

وقدم الوزير الربيعة شكره وتقديره للعاملين بالمركز والدور الذي يقومون به للسعي في تحقيق الهدف المأمول لأخذ اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وتقدم العناية الصحية لهم.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
06:22 PM

وزير الصحة يتفقد مركز لقاحات كورونا بجدة ويلتقي المواطنين والمقيمين

زار العيادات المخصصة للتطعيم والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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وقف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم على سير العمل بمركز لقاح كورونا بمحافظة جدة، يرافقه مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل السيالي، وعدد من قيادي صحة جدة.

واطّلع الوزير الربيعة على الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى الآلية المتبعة في هذا الشأن، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قِبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قبل وزارة الصحة والتحقق منها، والاستماع لشرح مفصل عن المركز والدور الذي يقدمه من آلية التخزين للقاح.

كما زار وزير الصحة أيضاً العيادات المخصصة للتطعيم والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح.

وفي الختام التقى الدكتور الربيعة بعدد من المواطنين والمقيمين أثناء وجودهم في أماكن الانتظار لأخذ اللقاح، حيث أبدوا إعجابهم بالخدمات المقدمة من قبل الوزارة، التي تضاهي المراكز العالمية وفق بروتوكولات عالية في التباعد الاجتماعي لكل غرفة.

وقدم الوزير الربيعة شكره وتقديره للعاملين بالمركز والدور الذي يقومون به للسعي في تحقيق الهدف المأمول لأخذ اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وتقدم العناية الصحية لهم.

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