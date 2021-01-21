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وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية أفغانستان

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية السيد محمد حنيف أتمر.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداءٍ تكريماً لمعالي الوزير أتمر والوفد المرافق له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية أفغانستان
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية السيد محمد حنيف أتمر.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداءٍ تكريماً لمعالي الوزير أتمر والوفد المرافق له.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
08:40 PM

وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية أفغانستان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية السيد محمد حنيف أتمر.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداءٍ تكريماً لمعالي الوزير أتمر والوفد المرافق له.

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