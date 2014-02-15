رئيس الأركان من مأرب: سنحسم المعركة ضد ميليشيا الحوثي قريبًا

مقتل أكثر من 40 عنصرًا حوثيًا بالجبهتين الجنوبية والغربية للمحافظة

أكد رئيس أركان الجيش اليمني الفريق ركن، صغير بن حمود بن عزيز، اليوم الاثنين، من محافظة مآرب، أن قوات الجيش بدعم تحالف دعم الشرعية ستحسم المعركة ضد ميليشيا الحوثي قريبًا.

وفي التفاصيل، ثمّن دور التحالف في العمل على استعادة استقرار اليمن، كما ثمّن دور السعودية والإمارات، وفقًا للعربية نت.

ميدانيًا، تدور معارك عنيفة بين الجيش الوطني اليمني مسنودًا بالمقاومة في مواجهة الميليشيات الحوثية في ثلاث جبهات بمحيط محافظة مأرب.

وأكدت مصادر عسكرية لمراسل العربية، مقتل أكثر من أربعين عنصرًا حوثيًا في الجبهتين الجنوبية والغربية لمأرب، وتحقيق مكاسب ميدانية بالسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات في المساحة المفتوحة بين قرون البور وجبل اللجمة شرق جبل البلق، فضلاً عن محيط جبل الردهة باتجاه عقبة ملعاء في الجبهة الجنوبية.

وفي الجبهة الغربية أكدت مصادر ميدانية اشتداد المعارك وتحقيق اختراق في التحصينات الدفاعية للميليشيات باتجاه قرية الزور خلال الساعات الماضية بعد قيام الجيش الوطني بهجوم واسع امتد حتى روضة جهم.

وأحبطت قوات العمالقة محاولات حوثية بالتسلل عبر سلاسل جبلية وأودية إلى أسفل عقبة ملعاء من الناحية الجنوبية وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة.

أتت تلك التطورات بعدما بدأت قوات الجيش الوطني والمقاومة تنفيذ مرحلة جديدة من الهجوم لتحرير مديريات جنوب مأرب، بعد تأمين مواقع صحراوية واسعة.

يُذكر أنه منذ فبراير الماضي 2021، كثفت الميليشيات هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كل التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، مطلقة قبل أكثر من شهر عمليات نوعية ضد الحوثيين.

ويعيش في مدينة مأرب حاليًا ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.