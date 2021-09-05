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"برازيلي ولو كفيف".. فيديو: هذا اللاعب أذهل الجميع بهدف رائع

راوغ دفاع الأرجنتين.. وحقق لبلاده ذهبية البارالمبية

"برازيلي ولو كفيف".. حققت البرازيل الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو لذوي الإعاقة في كرة القدم بعد فوزها على غريمتها الأرجنتين، بهدف رائع سجله لاعبها الكفيف رايموندو مينديز.

وقبل ثماني دقائق من نهاية المباراة، رواغ اللاعب مجموعة من المدافعين وأسكن الكرة في الشباك بطريقة رائعة، جعلته حديث وسائل الإعلام، حسب موقع "الحرة".

وأسكن مينديز الكرة في الزاوية العليا من المرمى بالجزء الخارجي من قدمه اليسرى، بطريقة أثارت إعجاب الجمهور.

ويعد الهدف السادس للاعب في الألعاب الأولمبية للمعوقين، وكان هدفه كافيًا للبرازيل لتحقق الفوز.

وسيطر البرازيليون طوال البطولة، وحافظوا على نظافة شباكهم في المباريات التي جمعتهم ضد الصين، وفازوا فيها 3- 0، وعلى اليابان 5- 0، وعلى فرنسا 4- 0، و1- 0 على المغرب في المرحلة قبل النهائية.

وتُعد البرازيل الدولة المهيمنة على البطولة، وتبقى البلد الوحيد الذي فاز بها منذ دورتها الافتتاحية في دورة الألعاب الأولمبية في عام 2004.

يُذكر أن الألعاب البارالمبية التي تحتضنها طوكيو وتختتم في الخامس من سبتمبر، تقام خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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"برازيلي ولو كفيف".. فيديو: هذا اللاعب أذهل الجميع بهدف رائع
سبق

"برازيلي ولو كفيف".. حققت البرازيل الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو لذوي الإعاقة في كرة القدم بعد فوزها على غريمتها الأرجنتين، بهدف رائع سجله لاعبها الكفيف رايموندو مينديز.

وقبل ثماني دقائق من نهاية المباراة، رواغ اللاعب مجموعة من المدافعين وأسكن الكرة في الشباك بطريقة رائعة، جعلته حديث وسائل الإعلام، حسب موقع "الحرة".

وأسكن مينديز الكرة في الزاوية العليا من المرمى بالجزء الخارجي من قدمه اليسرى، بطريقة أثارت إعجاب الجمهور.

ويعد الهدف السادس للاعب في الألعاب الأولمبية للمعوقين، وكان هدفه كافيًا للبرازيل لتحقق الفوز.

وسيطر البرازيليون طوال البطولة، وحافظوا على نظافة شباكهم في المباريات التي جمعتهم ضد الصين، وفازوا فيها 3- 0، وعلى اليابان 5- 0، وعلى فرنسا 4- 0، و1- 0 على المغرب في المرحلة قبل النهائية.

وتُعد البرازيل الدولة المهيمنة على البطولة، وتبقى البلد الوحيد الذي فاز بها منذ دورتها الافتتاحية في دورة الألعاب الأولمبية في عام 2004.

يُذكر أن الألعاب البارالمبية التي تحتضنها طوكيو وتختتم في الخامس من سبتمبر، تقام خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
12:08 PM

"برازيلي ولو كفيف".. فيديو: هذا اللاعب أذهل الجميع بهدف رائع

راوغ دفاع الأرجنتين.. وحقق لبلاده ذهبية البارالمبية

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
7,624

"برازيلي ولو كفيف".. حققت البرازيل الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو لذوي الإعاقة في كرة القدم بعد فوزها على غريمتها الأرجنتين، بهدف رائع سجله لاعبها الكفيف رايموندو مينديز.

وقبل ثماني دقائق من نهاية المباراة، رواغ اللاعب مجموعة من المدافعين وأسكن الكرة في الشباك بطريقة رائعة، جعلته حديث وسائل الإعلام، حسب موقع "الحرة".

وأسكن مينديز الكرة في الزاوية العليا من المرمى بالجزء الخارجي من قدمه اليسرى، بطريقة أثارت إعجاب الجمهور.

ويعد الهدف السادس للاعب في الألعاب الأولمبية للمعوقين، وكان هدفه كافيًا للبرازيل لتحقق الفوز.

وسيطر البرازيليون طوال البطولة، وحافظوا على نظافة شباكهم في المباريات التي جمعتهم ضد الصين، وفازوا فيها 3- 0، وعلى اليابان 5- 0، وعلى فرنسا 4- 0، و1- 0 على المغرب في المرحلة قبل النهائية.

وتُعد البرازيل الدولة المهيمنة على البطولة، وتبقى البلد الوحيد الذي فاز بها منذ دورتها الافتتاحية في دورة الألعاب الأولمبية في عام 2004.

يُذكر أن الألعاب البارالمبية التي تحتضنها طوكيو وتختتم في الخامس من سبتمبر، تقام خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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